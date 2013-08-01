《中国重要政经日程》--8月1日

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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============================今日重要政经日程=======================
8/1（四）
*国务院新闻办在北京请中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院常务副院长王一鸣，国家发展和改革委员会经济研究所副所长宋立介绍中国当前经济形势与前景等情况。
============================近日重要政经日程=======================
8/3（六）
中国投资大会周六在北京举行。
8/22(四)
2013(第三届)产品创新高峰论坛议程在北京举行。
8/31(六)
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日
9/11（三）
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
9/24（二）
第13届钢铁原燃料峰会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14(四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 乔艳红)
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