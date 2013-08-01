金砖国家：7月31日股汇市收盘纵览

路透8月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月31日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.64%，报947.55点。

中国股市：沪综指收市小升，调控淡化政策面信号提振房地产股。

香港股市：恒指收低0.3%，但录得10个月来最佳单月表现。

中国汇市：人民币小幅收高，政治局会议整体稍偏利好或提供中长期支撑。

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印度股市：NSE指数周三收盘微跌，至一个月最低收位，因为围绕印度央行支撑卢比汇率政策能维持多久的不确定性打击了银行板块。指标BSE指数 微跌0.01%，至19,345.70点，盘中最多下跌1.1%。NSE指数 收低0.23%，报5,742点，连续第六个交易日下跌，并触及6月27日以来最低收位。NSE指数月线收低1.7%，连续第二个月下跌。

印度汇市：印度卢比上涨，自盘中触级的纪录低点反弹，因决策者承诺将再采取措施支撑汇价。交易商也称央行入市干预。卢比兑美元 收报60.40/41，周二收报60.47/48。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,313.380点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.97%至718.34点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.05%，报32.9795卢布，卢布兑欧元 跌0.3%，报43.8500卢布。

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巴西股市：拉美股市上涨，此前美联储公布的政策声明并未暗示其将很快缩减购债计划。然而巴西圣保罗交易所Bovespa指数 连续第三个交易日收低，下跌0.67%收于48,234.49点。房地产业者PDG Realty 重挫6.6%拖累大盘。

巴西汇市：拉美货币近持平，因美联储未暗示很快缩减刺激规模。

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南非股市：录得两个月来最高收位，在该国公布疲弱的就业和贸易数据之后，投资者买入收益较高的银行和防御类股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收涨0.89%，报36,843.05点。综合指数 收升0.74%，报41,292.84点。