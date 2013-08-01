路透调查：美国基金的股票配比降至逾六年来低点，同时减持债券

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透纽约7月31日 - 美国资产管理公司7月将股票持仓降至逾六年来最低，在上半年大涨过后了结获利，同时将资金撤出债券，转进现金及另类资产。
路透月度调查结果显示，自今年年初以来，标准全球投资组合中的平均股票配比已经下滑8.5个百分点至56.2%，这至少为2007年4月以来最低。6月时，股票配比为57.9%。
本月平均债券持仓比重亦下滑，从6月36.3%降至7月的35.4%，在此同时平均现金持仓则是从2.1%升至3.6%。
美国公债收益率今年大幅上涨，因经济持续改善，且多数分析师深信美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快开始缩减每月850亿美元购债规模。
政府公债比重从6月的50.2%降至7月的45.8%。基金业者建议增持高收益债券及机构债等其他信贷产品，而这类产品的比重从6月的不到10%升至7月的13%。
这项针对12家美国基金公司的调查是在7月17日至30日进行。
部分基金称，最新一波的股票持仓下滑，是因为投资者了结美国和日本股票好一段时间以来涨势的获利。
美国标准普尔500指数 今年以来上涨逾18%，日经指数 收一涨了30%以上。
RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle表示，“市场已经涨了很多，这让投资人有机会了结一些获利，特别是在整体企业获利看来正在放缓的时候。”该公司有四档投资组合，共计管理3.25亿美元资产。
路透数据显示，第二季标准普尔500企业整体每股获利成长幅度预计为4.0%，低于第一季的4.9%。(完)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。