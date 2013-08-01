路透调查：美国基金的股票配比降至逾六年来低点，同时减持债券

路透纽约7月31日 - 美国资产管理公司7月将股票持仓降至逾六年来最低，在上半年大涨过后了结获利，同时将资金撤出债券，转进现金及另类资产。

路透月度调查结果显示，自今年年初以来，标准全球投资组合中的平均股票配比已经下滑8.5个百分点至56.2%，这至少为2007年4月以来最低。6月时，股票配比为57.9%。

本月平均债券持仓比重亦下滑，从6月36.3%降至7月的35.4%，在此同时平均现金持仓则是从2.1%升至3.6%。

美国公债收益率今年大幅上涨，因经济持续改善，且多数分析师深信美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快开始缩减每月850亿美元购债规模。

政府公债比重从6月的50.2%降至7月的45.8%。基金业者建议增持高收益债券及机构债等其他信贷产品，而这类产品的比重从6月的不到10%升至7月的13%。

这项针对12家美国基金公司的调查是在7月17日至30日进行。

部分基金称，最新一波的股票持仓下滑，是因为投资者了结美国和日本股票好一段时间以来涨势的获利。

美国标准普尔500指数 今年以来上涨逾18%，日经指数 收一涨了30%以上。

RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle表示，“市场已经涨了很多，这让投资人有机会了结一些获利，特别是在整体企业获利看来正在放缓的时候。”该公司有四档投资组合，共计管理3.25亿美元资产。