中国金融：截至6月末平台贷款余额9.7万亿元，增速低于平均水平--银监会

路透北京8月1日 - 中国银行业监督管理委员会主席尚福林称，截至6月末，地方政府融资平台贷款余额9.7万亿元人民币，同比增速低于各项贷款平均增速9个百分点，同期商业银行不良贷款率为0.96%。

银监会网站新闻稿援引尚福林的话称，下半年要盘活存量、优化增量，更好地支持经济结构调整和转型升级，严防不良贷款大幅反弹，严防流动性风险，严防理财业务和信托业风险。

“通过调整信贷结构盘活存量，通过改善信贷投向优化增量，把钱用在刀刃上，进一步加大金融对实体经济的支持力度。”新闻稿指出。

银监会称，下半年盘活的存量和今年的增量贷款向五个方面倾斜，包括向重点在建续建项目、保障性安居工程，以及传统产业改造、战略性新兴产业、信息产业、节能环保和新能源产业等在产业结构调整和转型升级中有重大影响和示范引导作用的行业倾斜。

其次是向化解过剩产能倾斜。进一步完善差别化信贷政策，并将执行情况纳入年度考核之中；三是向小微企业倾斜。制定信贷资产证券化与支持（服务）小微企业挂钩的具体办法。完善融资性担保公司管理；四是向“三农”倾斜。研究出台金融支持“三农”发展的指导意见、支持农业集约化规模化经营的试点方案和“三农”专项金融债试发方案；五是向消费升级倾斜。

新闻稿称，银监会下半年还要优化银行业分类监管机制。研究出台银行业金融机构分类监管指引，健全牌照分类管理制度，强化差异化监管，降低同质化竞争带来的风险共振。试办自担风险的民营金融机构；积极推动信贷资产证券化常态化发展，并积极支持具备条件的中资银行稳妥布局海外市场。

今年上半年，银监会严控重点风险，地方政府融资平台贷款、理财业务、信托增速放缓，房地产开发贷款占比和产能过剩行业贷款比重下降。信贷总量稳定增长，消费服务领域贷款增长明显加快，“三农”和小微企业贷款实现了“两个不低于”目标。

数据显示，截至6月末，平台贷款余额9.7万亿元，同比增速为6.2%，低于各项贷款平均增速9个百分点；银行理财资金余额9.08万亿元，其中非标准化债权资产余额2.78万亿元，比“8号文”出台前下降7%。同期信托资产余额9.45万亿元，1-6月份环比增速从5.2%下降到0.44%。新增房地产贷款中，房地产开发贷款占24.55%，同比下降12个百分点。

截至6月末，商业银行不良贷款余额5,395亿元，不良贷款率为0.96，流动性回归正常，存贷比72.43%。（完）

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