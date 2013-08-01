中国新债：中信证券下周一起发行50亿元固息公司债，期限三年

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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路透上海8月1日 - 中国最大的证券公司--中信证券 周四公告称，将于下周一(5日)起发行50亿元人民币固息公司债，期限三年，募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金。
中信证券此前在6月中旬发行了150亿元公司债，期限包括五年和10年。
本期债具体条款如下：
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (网下) =========================================================================================== 中信证券 不超200 50 3 周五网下询价 海通证券 AAA 8/5-8/7
（预设区间4.5-5.2%） ===========================================================================================（完） (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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