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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 09:02 BJT

中国新债：中信证券下周一起发行50亿元固息公司债，期限三年

路透上海8月1日 - 中国最大的证券公司--中信证券 周四公告称，将于下周一(5日)起发行50亿元人民币固息公司债，期限三年，募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金。

中信证券此前在6月中旬发行了150亿元公司债，期限包括五年和10年。

本期债具体条款如下：

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下) =========================================================================================== 中信证券 不超200 50 3 周五网下询价 海通证券 AAA 8/5-8/7

（预设区间4.5-5.2%） ===========================================================================================（完） (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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