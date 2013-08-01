港报社评：陈茂波欲自救须交代三大质疑--明报8月1日

发展局长陈茂波被质疑在新界东北新发展区涉及利益冲突，大多数市民认为疑点未厘清。现在只有陈茂波能自救，向公衆倾斜。

上周一，传媒揭露事态后，陈茂波回答传媒查问，但他的答覆，总的而言是问到哪里、答到哪里。另外，陈茂波答问内容暴露一些情况，展现了一些未回答的问题，使他未能摆脱质疑的泥沼。

例如Orient Express涉及37.5%土地权益，陈茂表示「该公司是我太太及家人的」，传媒进一步揭发所谓「家人」，其实是他的儿子。陈茂波「掩饰」儿子的身分，把「陈家」与土地权益切割之意，甚为明显。

另外，陈茂波就各方要求他披露证据资料，以私隐为挡箭牌。但这件事已向公衆利益倾斜，陈茂波若要消除质疑，就不要以私隐为挡箭牌。陈茂波应该认清处境和情势，要就3项关键质疑如实交代。

（1）「国万实业」持有3幅土地，涉及的3个股东都是海外公司，股东身分和背景无从查悉，陈茂波与这两家公司是否完全无关，也不能确定。

（2）涉及此事的海外公司，还有Strategic Assets，这家公司持有陈茂波夫妇用以经营谘询顾问业务的匡成顾问公司，另外，与陈茂波夫妇关系密切的忠诚公司，亦在其旗下，而这家公司的股东究竟何方神圣，亦是谜团。

（3）许步明表示已把在国万的土地权益，以270万元卖给其弟许嘉麟，不过，许嘉麟在2002年2月曾被颁破产令，虽然许步明表示卖地款项已经分3次收齐，但是交易的真实性仍有合理怀疑。

陈茂波必须知道提供真凭实据和让事实说话，是恢复信誉的唯一选择，他应该全面交代涉及利益冲突的质疑