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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 09:28 BJT

《汇市简讯》澳元/美元自中国数据公布后的高点回落，0.9000处有卖单

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* 澳元/美元自好于预期的中国PMI数据公布后所及0.8994高点回落。

* 据称0.9000/10处的大量卖单挫败了汇价进一步走高的尝试。

* 市场现状等待汇丰中国制造业PMI的终值，其初值为47.7。

* 近来的汇丰中国制造业PMI终值都逊于初值。(完)

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