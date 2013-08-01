《汇市简讯》澳元/美元自中国数据公布后的高点回落，0.9000处有卖单

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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* 澳元/美元自好于预期的中国PMI数据公布后所及0.8994高点回落。
* 据称0.9000/10处的大量卖单挫败了汇价进一步走高的尝试。
* 市场现状等待汇丰中国制造业PMI的终值，其初值为47.7。
* 近来的汇丰中国制造业PMI终值都逊于初值。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明；审校 张若琪)
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