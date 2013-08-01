《香港报摘》--其他报纸重要消息8月1日

*星岛日报

--长和主席李嘉诚次子李泽楷在公开活动上首次开腔，强调长和系的投资没有打算撤离香港，研究出售百佳只是正常的业务策略评估。

--对于政府建议向现有营运商，收回部分2016年到期的3G频谱重新拍卖，和记电讯香港 行政总裁黄景辉批评，此做法极不合理，更有违国际一贯自动续牌的做法，和电会尽一切方法争取，不排除提出法律诉讼。

--信德集团 公布，以7.21亿元人民币投得横琴地皮，地皮占地2.38万平方米，将发展成集办公、酒店、商业及商务公寓于一体的项目，料今年底前动工。

--信和 拆售旗下奥运站帝柏海湾及柏景湾的车位，连日来共接获逾800名业主登记，超过推出734个车位的总数，录得超额登记。全部车位将于本周末发售，造价由115万港元起，并限制每名业主最多购一个车位。

*苹果日报

--深圳市委书记王荣及市长许勤参观前海临时综合办公室，并与前海管理局和各区领导会面。王荣指示前海管理局，要做好招商选材的工作，而管理局的目标，定于年底前引进至少30家香港或世界知名企业。

--由于香港码头曾经因工人罢工而接近瘫痪，和黄 旗下和记港口信托第二季香港集装箱吞吐量急挫逾两成。和记港口行政总裁严磊辉强调，集团只会在码头运作上增加支援，目前无意转成自动化及裁员。(B04)

--华能国电 指，由于国内用电量放缓，令早前定下全年3,200亿千瓦时的发电目标难以达成。华能又表示，暂时仍未收到下调电费的通知。

*文汇报

--雅居乐 宣布，以总代价13亿元人民币取得浙江省杭州市余杭区1幅商住地皮的土地使用权。地皮总占地面积为13.2万平方米，预计总建筑面积为42.4万平方米，楼面地价为每平方米3,077元。

--嘉里建设 公布，正考虑将旗下全资拥有的嘉里物流联网，于香港港交所 主板作独立上市的可能性。但该公司尚未就此项分拆上市向港交所提交申请及正式建议。

--湾仔适安街一幅土地周五(2日)招标。美联测量师行董事林子彬表示，地皮虽然规模较细，但属于卖地表内罕有的港岛区住宅地皮，预计地价料约7,800万港元。

*明报

--兴胜创建 大角咀THE BEDFORD，近日以现楼形式重推余下16伙，每个面积约3,040方尺，建筑尺价由5,950至7,000港元，较楼花期加价2至5%。项目每伙均设茶水间及3个洗手间、配以遥控式天窗，并设有可24小时开放的独立冷气。

*东方日报

--早前被指未能与联想 再次开展并购合作的NEC，昨日宣布正式结束旗下智能手机业务，以专注解决方案及IT支援的业务发展策略。NEC财务总监川岛勇表示，集团在智能手机生产的起步太慢，而且亦未能开发足够吸引市场的产品，故集团认为应把资源集中发展其他核心业务。

*大公报

--彩虹集团电子股份 昨公布，旗下于上海证券交易所上市A股附属彩虹显示器件股份，将通过公开挂牌、拍卖的方式转让持有的参股公司西部信托5.01%股权、控股子公司彩虹(佛山)平板显示51%股权、以及该公司部分厂房、土地和物业。

--中银行经络按揭转介及向客户推介「易达钱」业主贷款合作计划，还款期长达96个月，现金贷款高达100万元，息率最低为2.37%，毋须抵押物业，属于市场上最长期限。中银信用卡(国际)副总经理何佰鸿昨于记者会上表示，现时风险成本仍属可接受水准，若下半年经营环境改变不大，则料贷息会维持现时相若水准。 (完)