港报社评：用钱安排复耕，防掀农地炒风--星岛日报8月1日

为了收地发展新界东北，政府付出高铁菜园村水平的慷慨津贴，并且构思向私人地主买地，来应付部分村民搬迁复耕的诉求。当局须确保公帑用得其所，并且审慎评估会否刺激新界农地大涨价。

根据政府资料，政府会在古洞南物色34公顷的休耕地，来应付农户的复耕需求，但是当中只有5公顷是政府地，其余属于私人拥有。发展局局长陈茂波透露，会研究买入农地，透过适当管理，租给农户。

当年政府兴建高铁，对菜园村村民赔偿和津贴丰厚，曾受到「慷纳税人之慨」的质疑。本来官员表明下不为例，现实却是有办可跟，今次新界东北发展收地补偿和津贴只能多不能少。

政府当年慷慨津贴菜园村村民，都没有买地来安置他们，而是由村民自己斥资买地搬村复耕。政府现在构思，比菜园村时又进一步。如由政府统筹买地，吸收了菜园村的经验，部署可以较周详；不过，就要平衡库房付出的代价。

现时已有地主表明不愿意卖地，尤其是当中不少休耕地已经由投资公司收购，博取大幅升值。当局表示，把古洞南规划定作农业用途，令业主不需要再有期望可用作其他用途。这种说法，等于要地主死心，显然政府未买地已先压价。 投资公司很难说会否就此死心，投资追求回报，很难愿意以「征地价」卖给政府。政府开出的价钱比「征地价」高，极可能刺激市场期望，带动新界农地出现涨风。 当局推出白表买二手居屋免补价安排，促使居屋价飞涨。当局现在用公帑买农地，未成事已扬声，令人担心居屋加价潮后又炮制出农地涨价潮。