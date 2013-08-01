港报社评：疏导情绪纠纷，谴责持刀伤人--文汇报8月1日

一名水果加工厂员工，昨晨最后一日上班乘搭厂巴期间向同工挥舞菜刀，共10女1男乘客受伤或受惊。滥伤他人是野蛮冷血行为，当局应彻查案件，法庭更须严惩凶徒。

这宗凶案，疑向多名手无寸铁的女同事乱砍。香港向有文明讲理的社会风气，疑凶在密封车厢内滥伤无辜，以暴力手段处理个人纠纷，完全违反人类文明及法治精神。凶手不管背负再大的冤屈、承受了再大的压力，都必须受到严厉的谴责。

事实上，香港社会福利和劳资调解制度良好，任何人如在生活上遇到困难，应主动寻求协助，向劳工处要求介入调解或报警处理，如有情绪问题亦可向社工求助。然而，疑凶没有精神病纪录，亦未有向社署求助，有犯罪学家更认为，疑凶带刀在身，可能早有预谋犯案。

香港人稠地窄，生活节奏紧张，尤其是现代社会竞争剧烈，雇员经常遇到工作压力大、人际关系欠佳等问题，如不满情绪未能及时疏导，容易引发冲突。案件中疑凶便曾与同事积怨多时，再遭逢解雇，最终持刀伤人造成惨剧。

雇主应保持和谐的工作环境，从维护良好劳资关系考虑，给予雇员力所能及的照顾，提供适切支援，劳资双方加强沟通，及早找出问题的症结并加以解决。香港是法治社会，任何人应依法处理问题，雇员必要时可向有关当局求助，而不是闷在心里，任由矛盾恶化，变成暴力伤人的导火线。