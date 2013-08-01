日本已公布经济指标--2013/8/1

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% r +0.3% r 8月11日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 7月 +0.3% +0.2% 8月29日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 6月 +0.4% 持平 8月29日 -- y) 工业生产(m/m) 6月 -3.3% p +1.9% r 8月12日 -- 失业率 6月 3.9% @ 4.1% @ -- -- 贸易收支(亿日圆) 6月 逆差1,808 逆差9,939 8月18日 逆差6,211 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -0.4% -1.6% 8月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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