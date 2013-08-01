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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--8月2日****

路透8月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 8月2日-9日
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段          预估值           前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                         7月           +0.4%          +0.6%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期                          +4.2%          +3.7%
          )                                                                        
 8月2日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段          预估值           前值
 0130     澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)                  第二季           +0.6%          +0.3%
                              (较上年同期)                                  +1.6%          +1.6%
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                      7月           +0.4%          +0.3%
                                                                                   
                           (较上年同期)                                     +3.1%          +1.9%
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                      7月            52.5           51.9
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                            7月            51.5           51.0
 0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                   6月            持平          -0.3%
                               (较上年同期)                                 +0.3%          -0.1%
 1230     美国实质个人支出                                    6月              --          +0.2%
          美国个人所得                                                      +0.4%          +0.5%
          美国个人消费                                                      +0.5%          +0.3%
          美国个人消费支出(PCE)物价指数                                        --          +0.1%
          美国核心PCE物价指数(较前月)                                       +0.1%          +0.1%
          美国核心PCE物价指数(较上年同期)                                      --          +1.1%
 1230     美国非农就业岗位(万个)                              7月        增加18.4       增加19.5
          美国民间就业岗位(万个)                                         增加18.9       增加20.2
          美国制造业就业岗位(万个)                                        增加0.1        减少0.6
          美国失业率                                                         7.5%           7.6%
          美国平均时薪                                                      +0.2%          +0.4%
          美国每周平均工时                                                   34.5           34.5
 1345     美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数              7月              --          578.1
 1400     美国工厂订单                                        6月           +2.3%          +2.1%
          美国耐久财(耐用品)订单                        6月修正值              --          +4.2%
          美国扣除运输的耐久财订单                                             --           持平
          美国扣除国防的耐久财订单                                             --          +3.0%
          美国扣除飞机的非国防资本财                                           --          +0.7%
 1430     美国ECRI一周领先指标                        7月26日当周              --          131.3
 

    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：

       
 8月1日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段            现值         预估值
 0000     韩国汇丰/Markit制造业PMI                            7月            47.2             --
                                                                                   
 0000     韩国出口(较上年同期)                                7月           +2.6%          +5.0%
             进口(较上年同期)                                               +2.7%          -1.8%
             贸易收支(亿美元)                                              顺差27             --
 0130     澳洲出口物价(较前季)                             第二季           -0.3%          +0.4%
                                                                                   
             进口物价(较前季)                                               -0.3%          +1.8%
 0743     意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(P            7月            50.4           49.8
          MI)                                                                      
 0748     法国Markit制造业PMI                                 7月            49.7           49.8
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                             7月            50.7           50.3
 0758     欧元区Markit制造业PMI                               7月            50.3           50.1
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                            7月            54.6           52.8
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                        8月           3,750          3,750
          英国央行利率决议                                                  0.50%          0.50%
 1130     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)                7月          3.7701             --
                                                                                   
 1145     欧洲央行利率决议                                    8月           0.50%          0.50%
  --      美国整体汽车销售经季调年率(万辆)                    7月           1,567          1,580
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                7月27日当周            32.6           34.5
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                 34.525             --
          美国续请失业金人数(万人)                    7月20日当周           295.1          299.4
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             7月终值            53.7             --
 1330     加拿大RBC经季节调整制造业PMI                        7月              52             --
 1400     美国建筑支出(较前月)                                6月           -0.6%          +0.4%
 1400     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                     7月            55.4           52.0
          美国ISM制造业投入物价分项指数                                      49.0           54.2
          美国ISM制造业就业分项指数                                          54.4           50.0
          美国ISM制造业新订单分项指数                                        58.3             --
    (完)

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