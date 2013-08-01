主要国家经济指标预测--8月2日****

路透8月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月2日-9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期 +4.2% +3.7% ) 8月2日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +3.1% +1.9% 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 7月 52.5 51.9 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 51.5 51.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 -0.3% (较上年同期) +0.3% -0.1% 1230 美国实质个人支出 6月 -- +0.2% 美国个人所得 +0.4% +0.5% 美国个人消费 +0.5% +0.3% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.1% 美国核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 美国核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加18.4 增加19.5 美国民间就业岗位(万个) 增加18.9 增加20.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.1 减少0.6 美国失业率 7.5% 7.6% 美国平均时薪 +0.2% +0.4% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 7月 -- 578.1 1400 美国工厂订单 6月 +2.3% +2.1% 美国耐久财(耐用品)订单 6月修正值 -- +4.2% 美国扣除运输的耐久财订单 -- 持平 美国扣除国防的耐久财订单 -- +3.0% 美国扣除飞机的非国防资本财 -- +0.7% 1430 美国ECRI一周领先指标 7月26日当周 -- 131.3 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 47.2 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 7月 +2.6% +5.0% 进口(较上年同期) +2.7% -1.8% 贸易收支(亿美元) 顺差27 -- 0130 澳洲出口物价(较前季) 第二季 -0.3% +0.4% 进口物价(较前季) -0.3% +1.8% 0743 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(P 7月 50.4 49.8 MI) 0748 法国Markit制造业PMI 7月 49.7 49.8 0753 德国Markit/BME制造业PMI 7月 50.7 50.3 0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 50.3 50.1 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 54.6 52.8 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 8月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 3.7701 -- 1145 欧洲央行利率决议 8月 0.50% 0.50% -- 美国整体汽车销售经季调年率(万辆) 7月 1,567 1,580 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月27日当周 32.6 34.5 美国初请失业金人数四周均值(万人) 34.525 -- 美国续请失业金人数(万人) 7月20日当周 295.1 299.4 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 53.7 -- 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 7月 52 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 6月 -0.6% +0.4% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 55.4 52.0 美国ISM制造业投入物价分项指数 49.0 54.2 美国ISM制造业就业分项指数 54.4 50.0 美国ISM制造业新订单分项指数 58.3 -- (完)