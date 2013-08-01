韩国已公布经济指标--2013/8/1

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 1.1% p +0.8% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +1.4% +1.0% 9月1日 -- 工业生产(m/m) 6月 +0.4% @-p -0.1% @-r -- -- 失业率 6月 3.2% @ 3.2% @ 8月13日 -- 贸易收支(亿美元) 7月 顺差27 p 顺差59.9 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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