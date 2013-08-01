港报财经评论：内房绑架了经济--信报8月1日

内房绑架了经济 /习广思 股市一片惨淡，投资者因政治局会议一句促进房地产市场平稳健康发展，有别过去必有调控字眼，昨日兴奋地追逐内房股。市场有不少解读，有说这是中国对内房的新态度，更有说多年调控已取得成效，亦有说法指房地产是稳住投资增长的主要力量，在整体经济放缓下，调控房地产不再是中国政策目标。删掉调控字眼，是否意味中国的态度转变？抑或是市场表错情？内房调控已经取得成效了吗？中国内地房价涨升幅度减慢，投机活动有所抑制，但在许多一线城市，内房市场其实没有冷却下来，近期多个城市再现地王，及至杭州、北京、深圳等地再现秒杀日光盘，隐约出现抢房潮。在内房调极不落的情况下，为何中国会对调控态度软化？无论这些字眼的解读是怎样，现实是内房已经绑架了中国经济。

中国经济开始放缓，政府对内房调控出手无策，毕竟内房业牵动着庞大的产业链，对整体经济影响大，如果再加强调控，只怕一旦成功，会拖垮整个经济。内房在金融体系内率先牵涉到信贷增长，叫人担心信贷风险，大量信托及理财产品的融资项目都集中在内房产业上，这些资金风险深入金融体系，发展商走上资金绝路的话，一样会波及金融。卖地几乎是地方政府最大收入来源，在地方政府财政日益紧张的情况下，中国无法施加调控力度。不过，在经济转型的过程中，令中国对内房投鼠忌器，是因为它在过去十年已成为关键行业，除了牵涉到资源、机械、设备等投资需求外，更重要的是，房地产牵涉庞大就业。资金欠缺出路，内房即使出现泡沫，楼价未来仍然易升难跌。归根究底，对买家来说，砖头即使不能大幅升值，但仍然能够保值，留给下一代，起码不像股市那样血本无归。

资金缺乏出路，令百姓更加依赖房地产。如果中国此际放松调控，只怕日后调控难度增大，经济失衡的情况更难扭转。外围市场观望联储局议息，环球金融市场震荡过后，形势和格局渐定，澳元弹完散，走势不乐观，资金由新兴市场流走情况缓和，但要资金重回，未有吸引力，美日股市仍然是炒家目标。港股闷局难破，恒指再上试22,000点，但成交欠奉，蓝筹股无力支撑，最终收报21,883点，下跌70点。大市成交额487亿港元，沽空比率11%。大市无股可买，资金续炒作小型股为主，其次内房、濠赌股急涨，前者憧憬政策放松，后者藉7月博彩数据炒作。

日圆不宜立刻追入 /苏子

昨天欧洲市早段美元兑日圆曾失守本周初的97.6低位，但破位后只能触发少许止蚀沽盘入市，当触及97.55低位后便再次回稳过来；原先预期，美元兑日圆一旦跌破本周初低位后，应有较多的止蚀及跟进沽盘入市而续往下寻底。但破位后出现应跌不跌的情况，市况有点不寻常，因此若昨晚美元兑日圆仍未见向下作出突破及低收，相信昨天欧洲市早段的破位很大机会为假突破，而这将有利美元兑日圆结束上月101.55高位的下跌浪，并重拾新的上升动力。

美元兑日圆未能在昨天欧洲市顺利破关而下，加上欧罗兑美元继续保持在近日交易范围内窄幅争持，因此即使昨天欧罗兑日圆跌破本周初的129.5低位后，只能触及129.27便止跌回升，欠缺动力迅即下试至上月10日的127.92低位。目前欧罗兑日圆仍保持在20天SMA以下，因此汇价继续向下作出重大突破的可能性仍略高。但由于昨天美元兑日圆及欧罗兑日圆破位后，未见出现单边急挫的情况，故投资者暂不宜对欧罗兑日圆看得太淡，倘若美元兑日圆及欧罗兑美元稍后出现双双走高的情况，而非原先预期的走低，投资者便可在欧罗兑日圆突破20天SMA阻力后，掉转枪头采取买入的策略。

本周三大央行议息及美国公布7月就业报告等重大风险事件，故不少汇市炒家也采取按兵不动的策略。令目前汇价呈现区间上落局面，要小心当太多汇市炒家按兵不动，当市场知悉上述事件结果后，汇价即市走势可能会出现不寻常的大变动，即可能出现好淡通杀的情况，使到一众看见破位而追市的汇市炒家纷纷损手。因此，本周在破位那刻暂不宜立刻追入。若硬要入市，亦应把注码降低，并严守止蚀，尽量避免在波动的市况里出现无谓的损失