台湾汇市：台币早盘实质交投价位区间略升，因美国维持购债计划

路透台北8月1日 - 台币兑美元 周四早盘的实质交投价位在大区间内稍稍走高。上日美国联邦储备理事委员会(美联储/FED)有关保持目前购债步伐的表态令国际美元略略走跌，令台币自上日偏弱表现中回稳。不过因周五美国即将公布新一轮的非农就业数据，市场在此之前仍以观望回应，价位波动有限。

汇银人士指出，市场在等待非农数据前夕交投清淡，早盘甚至罕见出现15分钟未有任何成交的状况。加上时序进入月初，进出口商都不急于进场，在交易盘及实质需求都不大的情况下，市场气氛淡静。

路透调查的分析师预估，周五公布的美国7月非农就业岗位料增加18.4万个，失业率料由7.6%降至7.5%。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.955-29.980，上日在29.950-29.990，收盘价为30.120。

无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点维持微幅溢价，该天期报价 目前暂在29.970/29.985，虽离现汇价格不远，但方向与现汇市场稍有不同。

交易员解释指出，由于央行上日在现汇市场尾盘作价挫贬台币至1角以上，令海外NDF的参考价格失真，一个月期于上日尾盘成交至30元附近，今日NDF开盘事实上是反应美元走弱，然而对照现今日早盘现汇价格却产生悖离。

本地时间10:09时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.61角报29.959。

交易员观察市场最新动态：

* 台币自上日低位走高，略略反应美联储维持购债计划力道

* 进口商及出口商进场意愿不高，实质需求受限

* 交易盘在非农数据出炉前亦持观望态度

* 区域货币未有明显表态，观察午后国际汇市是否指出方向

* 汇市开盘43分钟成交量只有0.46亿美元，较上日同时段大幅降温

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.940-30.000

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