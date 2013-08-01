美国提高对菲律宾军事援助，助菲海上防御

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉7月31日 - 菲律宾外长罗萨里奥（Albert Del Rosario）周三称，美国对菲律宾的军事援助将提升约三分之二，帮助其保卫海上边界。

罗萨里奥称，华盛顿将对菲律宾的年度军事援助规模从3,000万美元提高至约5,000万美元，为美军2000年重返菲律宾以来最大援助规模。

罗萨里奥告诉记者，援助资金通常用于武器采购和维护。他称，鉴于与中国在南海的领土争议，菲律宾可能购置第三艘“汉密尔顿”级巡逻舰，加强海上边界巡逻。

但菲律宾一名高级军官告诉路透，菲律宾可能暂时搁置购买第三艘“汉密尔顿”级巡逻舰的计划，而是将资金用来给现有的两艘“汉密尔顿”级巡逻舰作升级。（完）