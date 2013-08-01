台湾债市：殖利率盘初下跌，跟随美债反映美联储维持购债规模的利多

路透台北8月1日 - 台湾五年公债102/2殖利率周四盘初下跌，因美联储仍将保持目前的购债进度，令美债殖利率走低。此外，台债长券标售的纷扰基本上已经过去，8月处于标债空窗期，因此有利于债市的经济基本面与资金面将主导走向。

交易商表示，虽然市场期待，在财政部将30年券102/9的定价利率截在2.50%后，可望让中长券殖利率向上修正，不过由于10年券102/6的借券成本太高，预料短期内将难见预期的修正走势。除非在月底新10年券102/10开始发行前交易以前，国际盘出现明显变化，否则殖利率曲线的调整料将有限。

“曲线已经被固定了，但未来殖利率还是会缓步走升。”一位大型公股银行交易员说。

交易员观察市场最新动态：

* 美国ADP就业数据不错，预料周五的非农就业数据也偏向正面。

* 10年券的借券成本太高，昨天有交易商试图将102/6殖利率打高，但没人跟，只好自己补回来。

* 8月处于标债空窗期，疲弱的经济与宽松的资金，对债市多头较为有利。

* 102/2暂看在1.08-1.11%。

本地时间10:09最新报价：

* 102/2 殖利率跌3.04基点，报1.0901%。

* 102/6 殖利率跌1.50基点，报1.4900%。

以下为最新相关报导链接：

* 中国数据：7月官方制造业PMI小幅反弹至50.3--国家统计局

* 表格：韩国7月CPI较上年同期上涨1.4%，创五个月高点

* 《美债周四展望》公债价格小涨，因美联储称将保持目前购债进度