港报财经评论：天然气股，失宠缘由--经济日报8月1日

天然气股，失宠缘由 /林瑞芬

大市昨成交额487亿港元，又是闷市一场。恒指昨曾升破22,000，高见22,070，不过少人跟抢，最终倒跌收场，跌70点至21,883收市。展望8月港股仍是困局，中国虽维稳经济，但难有大刺激政策出台，政策限于制定中，如城镇化推展有待细节明确落实才看清大方向。技术上，恒指22,000/22,500两级明显阻力，支持则以21,500/21,000为两级支持。淡静市，见二十大升幅榜多是8字头创业板股，无消息或不知是否属实的消息炒起，普通散户难以跟炒。须知当市场无甚么可炒，炒到8字头股份，也可能预示大市之反弹势已近尾声，只是在等一个合适的藉口进行修正。年前还热捧的天然气产业链股份，却受着不明因素困扰中，受宠程度大大减弱，所见早前强势的昆仑能源 年初以来表现如软脚蟹，由近17港元降至约11.4港元，目前仍未确认触底，天然气产业链股未能成安全避风港，值得同大家探讨一下。

最大主因，相信是发改委决定上调天然气价，自2013年7月10日起调升非居民用天然气门站价格。据招商证券认为，是次上调非居民天然气价格，对于发电和工业用气领域影响较大，生产成本增加明显，压缩了企业生产利润，也可能阻碍部分企业煤转气的生产方式转变，尿素、氧化铝等工业生产成本上升。二来，天然气生产企业、加气站的盈利性受天然气差价缩小；终端价格受地方政府管制和市场的影响不可能完全转嫁，未来盈利下降至合理水准，目前预计毛利率约30%至40%，因此，天然气中间生产环节受提价的负面影响是最大的。事实上，天然气价愈趋市场化定价，价格制定也受到市场需求的影响，LNG液化工厂未必就能将管道气价格上涨的成本完全传导出去，而且若涨幅过大，会抑制下游用户的需求，反过来也将有一定程度制约LNG价格的上涨，故中间生产企业压力增加。

据摩根大通估中石油 今年第二季盈利按年比下跌7%至279亿元人民币。由此，可以理解昆仑能源股价受挫情况严重，虽有母企中石油支持，但当外来输入的气价上调，都要向昆仑提价。截至2012年底，昆仑能源拥有474个LNG加气站和23个LNG工厂，担心提价未必完全转嫁与消费者身上。中金公司刚发表报告，将昆仑能源的目标价由16.3港元下调至10.8港元，投资建议由买入下调至持有。该股于7月上旬曾以介乎12.54-12.6港元回购，但未能阻跌势，现况尚要确认跌势止定。

调控或放宽，内房有运行 /余少文

国企指数7月份上升347点，未算翻身，总算喘定五穷六绝跌势。至于中共中国政治局会议对下半年经济政策维持预调微调，但取消调控房地产字眼，可谓放过内房股，或希望透过房地产稳住经济，内房股有运行！中国内地股市昨日高开低收，国企指数则是先升后跌，全日跌11点收9,658点，成交额99亿港元，跟上日一样只有37%主板H股上升，表现较佳是内房股和电力股；而红筹指数升1点报4,082点，成交额54亿港元，如非燃气股下跌，指数在内房股带动下，是可以收于4,100点之上。新华社前晚新闻稿提及中共中国政治局为下半年经济工作定调，指出上半年经济指标处于年度预期目标的合理区间，下半年坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调，稳中有为。相信股民都会觉得上述内容是熟口熟面，因为是中国去年底至今年中的统一口径，即下半年经济应没有新方向。

不过，再细阅内文，发现提及的房地产内容跟去年底不同。今次是促进房地产平稳健康发展，去年底是加强房地产市场调控和住房保障工作。今次没有提及调控，跟中国过去至今都强调要调控房地产市场的言论不同，或者中国先在房地产市场作微调，希望透过房地产市场来稳定下半年经济发展，故内房股昨日成为股民追捧对象。国家统计局数字显示，6月底房地产开发3.68万亿元人民币，占GDP约14.8%，较去年和前年的13.8%和13.1%为高，显示房地产市场对中国内地经济的重要性在提高；而今年3月开始的房地产开发投资增速回升至20%以上，扭转去年第二季跌穿20%升幅的走势。只是中国近年不时打压房地产市场，下半年颇大机会扩大房产税范围，同时下半年房地产定调又有转軚迹象，或希望透过房地产发展来稳定下半年经济增长，以便经济增长达到李总合理区间底部，以及保住就业状况不会转差。

中国放过房地产一马，或是过去两个月房地产数据改善有关。路透综合统计局公布的数字，指中国内地70大中城市住宅销售价格，同比变化虽连续12个月上升，5月和6月又同比升6%和6.8%，但环比升幅却连续三个月回落，6月只升0.8%，是五个月来最细升幅。综合统计局的商品房销售数字所见，商品房每平方米售价连续两个月回落，4月高见6,606港元后，回落至6月的6,100港元，待售面积增长也由第一季的46.8%，降至6月底止42%，反映地产商积极去库存，或是楼价下跌的原因之一