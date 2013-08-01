《全球主要央行动态》--8月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月25日-8月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示，美国经济继续复苏，但仍需要支持。没有迹象显示其计划在9月的下次会议上缩减购债刺激举措的规模。联储结束两日会议后称，将维持每个月购买850亿美元公债和抵押支持债券(MBS)的步伐，以继续支撑仍面临联邦预算紧缩拖累的经济。联储会后声明出现三处明显调整，分析师称这令声明基调偏向温和。

**日本**

日本央行的部分决策官员，正逐渐拉高分贝表达对经济前景的疑虑，央行对外一致乐观看好重振通胀努力的表象，面临瓦解威胁。在日本央行政策委员会的九名成员中，有三人比其他成员更忧心明年调高消费税的风险。日本明年4月调高消费税的计划充满争议，首相安倍晋三率领执政联盟赢得参院选举后，必须处理这个棘手问题。

日本央行表示，央行将为新加坡的日本企业设立坡元贷款额度，此举旨在促进对亚洲的直接投资。日本央行和新加坡金管局周五就该计划达成协议，并希望从秋季开始放贷。

**中国**

随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，时隔半年后重启逆回购操作，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。中国人民银行周三公告称，公开市场今日进行170亿元七天期逆回购操作，为近半年来首见，中标利率为4.4%，高于上次的3.35%的操作利率。而此前公开市场已连续五周暂停操作。

中国近期频出新政，以加大对小微企业的扶持力度。中国人民银行行长周小川表示，要大力发展多种融资方式，拓宽小微企业多元化融资渠道；同时稳步推进利率市场化改革，提高小微企业的信贷可获得性。

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯重申，如果有支持经济的必要，通胀不会构成降息障碍。他同时强调未来面临挑战，因为矿业投资长期荣景结束。

**欧洲**

意大利央行进一步扩大了对该国20家银行不良贷款的审查，要对其中八家银行所有的贷款进行审核。

**其他**

印度央行维持利率不变，以支撑卢比汇价。不过央行表示当汇市恢复稳定时将撤回收紧流动性的措施，以恢复对经济成长的支持。印度央行维持指标附买回利率在7.25%不变，但将本财年增长预估由之前的5.7%下调至5.5%。央行维持存款准备金率在4.00%不变。