《汇市简讯》美元/日圆追随日经指数涨势而小幅走高

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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* 美元/日圆盘初低点97.66现在成为支撑，受日经指数上涨0.93%提振。
* 反弹至98.21使得汇价来到97.53/98.75云区的中间--美元已困于此一云区四天。
* 动能指标和移动平均线信号矛盾。
* 若收盘突破云区将引发下一波走势。 (完)
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