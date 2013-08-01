中国债市动态：逆回购续操作推动现券收益率下行，市场信心进一步获修复

路透北京8月1日 - 中国央行公开市场周四继续逆回购操作，该举措释放的正面效应进一步修复市场信心，促银行间债市早盘现券向好，买需不断溢出。交易员指出，央行的操作强化了市场对短期逆回购滚动进行的预期，资金利率受此带动或逐步回落，为现券收益率下行提供了理由。

业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行340亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率4.50%，虽然高于前次(2月7日)3.45%的水平，但低于今日同期限回购的加权平均利率。

针对一级批发价的定位，多数受访者表示，今日中标利率并不算高，对推动现券收益率下行亦起到了利多作用。而稍早公布的7月官方和民间制造业PMI出现背离，对早盘市场方向性的影响不太明显。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。而汇丰7月中国制造业PMI终值创下11个月低位。

“逆回购的消息出来后，很多买盘就出来了，现券(收益率)和IRS都在下。”北京一券商交易员称。

上海一银行交易员指出，后面继续逆回购的话，预期回购利率会降，之前现券和IRS都在看资金价格的定位。我预测后面货币市场七天回购利率 有望回落在3.8%左右。

截止北京时间11：08，货币市场七天期质押式回购加权平均利率报4.5710%，14天期报5.3913%。