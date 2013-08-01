版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 1日 星期四 16:26 BJT

重发-德国数据：7月制造业PMI终值升至50.7，创一年半最高

“德国制造业在7月整体业务状况好转，因产出强劲成长以及新订单反弹，巩固了一年半来最强整体表现，”Markit分析师Tim Moore表示。

近期数据暗示，经济成长正聚集动力，特别是德国国内的成长。消费者信心跳升、失业率下降且企业景气升温。

“改善...主要与国内支出提升有关，这与海外的疲弱状况形成对比，像来自中国以及欧元区的需求减退，让新出口业务处于下行轨迹。”Moore表示。

根据调查，追踪新出口订单的分项指数连续第五个月低于50，不过订单整体成长速度录得2月以来最快。

有许多德国企业表示表示当前季度来自中国和欧洲的需求疲弱。上月数据显示，德国5月出口下跌幅度为2009年末以来最高。(完) (编译 洪曦; 审校)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐