重发-德国数据：7月制造业PMI终值升至50.7，创一年半最高

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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“德国制造业在7月整体业务状况好转，因产出强劲成长以及新订单反弹，巩固了一年半来最强整体表现，”Markit分析师Tim Moore表示。
近期数据暗示，经济成长正聚集动力，特别是德国国内的成长。消费者信心跳升、失业率下降且企业景气升温。
“改善...主要与国内支出提升有关，这与海外的疲弱状况形成对比，像来自中国以及欧元区的需求减退，让新出口业务处于下行轨迹。”Moore表示。
根据调查，追踪新出口订单的分项指数连续第五个月低于50，不过订单整体成长速度录得2月以来最快。
有许多德国企业表示表示当前季度来自中国和欧洲的需求疲弱。上月数据显示，德国5月出口下跌幅度为2009年末以来最高。(完) (编译 洪曦; 审校)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。