重发-德国数据：7月制造业PMI终值升至50.7，创一年半最高

“德国制造业在7月整体业务状况好转，因产出强劲成长以及新订单反弹，巩固了一年半来最强整体表现，”Markit分析师Tim Moore表示。

近期数据暗示，经济成长正聚集动力，特别是德国国内的成长。消费者信心跳升、失业率下降且企业景气升温。

“改善...主要与国内支出提升有关，这与海外的疲弱状况形成对比，像来自中国以及欧元区的需求减退，让新出口业务处于下行轨迹。”Moore表示。

根据调查，追踪新出口订单的分项指数连续第五个月低于50，不过订单整体成长速度录得2月以来最快。