中国新债：国开行下周二增发至多200亿元固息债，期限一、三、五和10年

路透上海8月1日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(6日)增发总额不超过200亿元人民币的四期固息债，期限含一、三、五和10年，每个品种发行上限均为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述四期债为该行第27、28、29、31期固息债的增发债，承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

此前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、浮息债四债联发(F4)，以及固息浮息同时混合增发。而此次在福娃债中选择四个期限品种债同发，为首次出现。

第27-31期固息债及其各期增发债此前中标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率(7/2) 3.91% 3.9799% 4.0205% 4.0866% 4.17%

7/16增发中标收益率 4.0059% 4.0810% 4.1691% 4.2550% 4.3565%

7/23增发中标收益率 4.2462% 4.2826% -- -- --

7/30增发中标收益率 4.2078% 4.2241% 4.2910% 4.3666% 4.4032%

上述增发债的具体条款如下：

第27、28、29、31期增发债

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发行总量 至多200亿元，每个品种上限50亿元

期限/计息方式 一、三、五、10年/固息

招标时间 8月6日

1/3/5年：9:30-10:30

10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 8月8日/7月18日

分销期 8月7日-8月8日

上市日 一年：8月12日；

三年、五年和10年：8月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)