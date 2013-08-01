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货币新闻 | 2013年 8月 1日 星期四 16:15 BJT

欧元区数据：7月制造业PMI两年来首次升破荣枯分水岭，因产出增长强劲

“这显示制造业有望为第三季国内生产总值(GDP)数据做出正面贡献，协助欧元区脱离衰退，”Markit资深经济分析师Rob Dobson称。

“德国、意大利、荷兰及爱尔兰7月制造业产出再度上升，法国及奥地利也出现重返成长的喜人表现，”Dobson称。

迹象显示，西班牙及希腊等欧元区最脆弱的国家，经济下滑情况也在减缓。

PMI产出分项指数7月跳涨突破荣枯分水岭，从6月的49.8升至52.3。新业务为2011年5月以来首次上升，出口订单重回成长水准。

但聘雇指数仍低于50，尽管由6月的47.8大幅升至49.1。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)

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