欧元区数据：7月制造业PMI两年来首次升破荣枯分水岭，因产出增长强劲

“这显示制造业有望为第三季国内生产总值(GDP)数据做出正面贡献，协助欧元区脱离衰退，”Markit资深经济分析师Rob Dobson称。

“德国、意大利、荷兰及爱尔兰7月制造业产出再度上升，法国及奥地利也出现重返成长的喜人表现，”Dobson称。

迹象显示，西班牙及希腊等欧元区最脆弱的国家，经济下滑情况也在减缓。

PMI产出分项指数7月跳涨突破荣枯分水岭，从6月的49.8升至52.3。新业务为2011年5月以来首次上升，出口订单重回成长水准。