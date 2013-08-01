欧元区数据：7月制造业PMI两年来首次升破荣枯分水岭，因产出增长强劲

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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“这显示制造业有望为第三季国内生产总值(GDP)数据做出正面贡献，协助欧元区脱离衰退，”Markit资深经济分析师Rob Dobson称。
“德国、意大利、荷兰及爱尔兰7月制造业产出再度上升，法国及奥地利也出现重返成长的喜人表现，”Dobson称。
迹象显示，西班牙及希腊等欧元区最脆弱的国家，经济下滑情况也在减缓。
PMI产出分项指数7月跳涨突破荣枯分水岭，从6月的49.8升至52.3。新业务为2011年5月以来首次上升，出口订单重回成长水准。
但聘雇指数仍低于50，尽管由6月的47.8大幅升至49.1。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。