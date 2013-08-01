台湾货币市场：2013年上市柜公司现金股利发放日程表

路透台北8月1日 - 台湾上市柜公司自7月底起开始密集发放现金股利，继今年最高额的现金股利发放--台积电 高逾700亿台币之后，8月更将进入现金股利发放的高峰。

根据粗估，8月上市柜公司现金股利的发放总额将逾3,000亿台币以上，这将会将对货币市场资金流动造成较大影响。此外，预料外资在领取现金股利之后，也陆续出现汇出需求。

根据央行统计至7月底为止，今年上市柜公司现金股利发放总金额为5,649亿台币，上年约7,834亿台币。发放情况大致为：7月1,895亿台币(去年1,934亿)；8月3,183亿(去年3,897亿)；9月514亿(去年1,711亿)。

今年大型上市公司公布发放现金股利的日程大致如下:

公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发

金额(亿台币) 现金股利

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宸鸿 47.05 7/18 7/11 20.9台币

台塑化 24.77 7/23 7/8 0.26台币

台积电 777.73 7/24 7/9 3台币

台达电 128.58 7/26 7/14 5.3台币

联电 50.61 8/8 7/14 0.4台币

*联发科 121.44 8/9 7/17 9.0台币

*矽品 42.69 8/9 7/16 1.6496台币

台塑 73.45 8/9 -- 1.2台币

台化 36.99 8/15 -- 0.65台币

*宝成 44.16 8/15 7/22 1.5台币

*纬创 32.97 8/19 8/1 1.5台币

*宏达电 16.62 8/22 -- 2台币

南亚 23.56 8/23 -- 0.3台币

中华电 359.13 8/23 7/17 4.6295台币

*中钢 61.24 8/26 7/29 0.4台币

*广达 154.0 8/28 8/2 4台币

仁宝 44.12 9/4 8/14 1台币

*日月光 79.88 9/6 8/5 1.05台币

*统一 68.07 9/11 8/9 1.4台币

大立光 22.08 -- -- 17台币

鸿海 177.54 -- -- 1.5台币

注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。