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货币新闻 | 2013年 8月 1日 星期四 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月1日

路透伦敦8月1日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

  品种     最新库存      变动
   铜       610,725    -2,075
   锡        13,845      持平
   铅       200,225      持平
   锌     1,045,400    -4,075
   铝     5,471,100    -7,425
   镍       204,330    +1,302
 铝合金      66,960      持平
 NASAAC     115,260       -20
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据        库存分布              品种    库存数据      库存分布
 种                                                              
 铜  MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅  MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡  MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金  MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼; 审校 张若琪)

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