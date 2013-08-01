表格：LME金属库存最新变化--8月1日

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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路透伦敦8月1日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 610,725 -2,075 锡 13,845 持平 铅 200,225 持平 锌 1,045,400 -4,075 铝 5,471,100 -7,425 镍 204,330 +1,302 铝合金 66,960 持平 NASAAC 115,260 -20 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 王翔琼; 审校 张若琪)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。