重发-《全球市场》亚洲股市和商品价格因中国PMI数据上涨；美元脱离六周低点

然而，前四个季度的增长率被下修，外界的总体印象是，表现不及平均水平。

美联储也在政策声明中修改了几处措辞，例如将经济增长描述为“温和”而非“稳健”，而且承认存在通胀降得过低的风险。

“声明中的新增内容的确令(美联储的)官方口径略微温和一些，”澳洲联邦银行分析师Martin McMahon称。

可尽管美国公债收益率因该声明而小幅下降，市场仍怀疑联储将提早而非推迟放慢刺激步伐。

“我们仍预期联储将在秋季开始降低购债规模，很可能在9月18日的会议后就实施。如果不是这样，那肯定是在年底前，”McMahon补充道。