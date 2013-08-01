重发-《全球市场》亚洲股市和商品价格因中国PMI数据上涨；美元脱离六周低点

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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然而，前四个季度的增长率被下修，外界的总体印象是，表现不及平均水平。
美联储也在政策声明中修改了几处措辞，例如将经济增长描述为“温和”而非“稳健”，而且承认存在通胀降得过低的风险。
“声明中的新增内容的确令(美联储的)官方口径略微温和一些，”澳洲联邦银行分析师Martin McMahon称。
可尽管美国公债收益率因该声明而小幅下降，市场仍怀疑联储将提早而非推迟放慢刺激步伐。
“我们仍预期联储将在秋季开始降低购债规模，很可能在9月18日的会议后就实施。如果不是这样，那肯定是在年底前，”McMahon补充道。
这在很大程度上要取决于周五发布的美国非农就业报告情况。分析师预计美国7月非农就业岗位增长18.4万个，实际数据有可能更高。此前出炉的ADP调查显示，7月民间就业岗位增长20万个。(完)
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