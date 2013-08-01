日本股市：日经指数早盘收高1.2%，受中国官方PMI数据提振

路透东京8月1日 - 日本股市日经指数周四早盘震荡走高，投资人聚焦于中国制造业数据优于预期，另外，多家企业业绩报喜，亦协助撑盘。

中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1，缓解中国经济急速降温的疑虑。

由于市场原本担心数据逊于预期，中国官方PMI表现令投资人松一口气，尽管之后公布的汇丰(HSBC)/Markit中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.7，和初值相符，为去年8月以来最低水准，且是连续第三个月处在荣枯线下方。

“我们多数人原本预期数据欠佳，所以官方PMI优于预期的表现，迫使悲观的投资人回补空头部位，”Commons资产管理首席经理人Takatoshi Itoshima称。

日经指数 早盘收高1.2%，报13,827.43，稍早曾短暂跌至平盘下方。