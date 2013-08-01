台湾债市：钱多券更少，RP利率下周或有调降机会

路透台北8月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持平在既有区间。由于月底资金原本不紧，今日进入新月份，交易商普遍感到市场的钱又更多了。有证券商表示先观察这两日的资金变化，下周RP或有微幅向下调整的机会。

券商资金调度人士表示，由于证券商因应利率风险调整持有债券的部位，可供承做RP的券愈来愈少，不过来自投信、银行的买券需求却不断。

“今天钱超多，很多家投信都来问，但只以续作为主。”一位证券商交易员说。

另一证券商调度人士则称，由于持有债券部位变少，今日不但不需要资金，还反向与客户解约。“才丢一些，他们就唉唉叫了。”

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。