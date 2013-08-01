香港数据：6月零售销售货值按年增14.7%，受惠旅游业和本地消费上升

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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路透香港8月1日 - 香港政府周四公布，6月零售销售货值按年上升14.7%，销货数量亦升13.4%，升幅均较5月份为高，反映访港旅游业蓬勃以及本地消费情绪颇为乐观。
政府发言人表示，良好的劳工市场情况以及访港旅游业的持续增长，短期内应可继续为零售业务表现带来支持。然而，政府还须密切留意仍不稳定的外围环境往后会如何影响本地经济及消费意欲。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：
销售值按年比较 销售量按年比较
2013年6月 +14.7* +13.4*
5月 +12.9^ +12.2
4月 +20.7 +19.4
3月 +9.8 +10.1
2月 +22.7 +21.9
1月 +10.5 +10.4
2012年12月 +9.1 +8.5
11月 +9.4 +8.1
10月 +3.9 +3.6
9月 +9.4 +8.5
8月 +4.6 +3.2
7月 +3.9 +1.4
6月 +11.0 +8.5
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。