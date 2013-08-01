更正-中国期货：7月期市成交额突破28万亿元创单月新高，夜盘活跃功不可没

(更正：内文及标题所提“28亿”元，有误，请改为“28万亿”元)

路透北京8月1日 - 中国期货市场的交投热度犹如全国多地的气温一样屡创新高。中国期货业协会统计显示，7月全国市场成交额突破28万亿元人民币，创下单月历史最高纪录，上期所推出的贵金属连续交易(夜盘)对活跃市场功不可没。

中期协的月度统计数据显示，以单边计算，7月全国期货市场成交203,176,723手，成交金额284,076.13亿元，同比分别增长9.92%和63.98%，环比分别增19.58%和43.62%。

1-7月全国期市累计成交量为1,207,090,889手，累计成交额为1,567,424.48亿元，同比分别增长77.85%和83.28%。业内人士估计，如不出现重大系统性风险，全年期市成交额有望上冲250亿元大关。

四大期货交易所中，上期所和中国金融期货交易所的成交量和成交额双双同比增长。其中上期所分别大增161.79%和82.75%，表现远好于另外两家商品交易所的小幅下降态势，上期所7月5日推出的夜盘交易对成交的贡献显而易见。