澳新汇市：澳元盘旋在近三年低点附近，中国数据帮助不大

澳元随后扳回跌幅，报0.8966美元，中国官方制造业采购经理人(PMI)数据优于预期，支撑澳元。

“中国数据出炉后澳元反弹，但仍举步维艰，”苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs说。

自澳洲央行总裁史蒂文斯周二发表态度温和的讲话后，澳元本周下跌逾3%。

“市场仍对中国和澳洲经济持怀疑态度，”Gibbs表示。他并预期中国经济会进一步放趋疲，短期内澳元可能会跌向0.87美元，到年底可能会跌至0.83美元。

澳元兑欧元、英镑和加元均创下三年新低，兑新西兰元 也跌至1.1196新西兰元，为2008年10月以来的最低点。

新西兰元兑美元 跌至0.7957美元，受澳元疲势打压。纽约尾盘新西兰元约在0.7985美元。

新西兰元短期支撑位在20日移动均线切入位0.7908美元，阻力位在0.8000美元。(完)

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