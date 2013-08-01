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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 11:53 BJT

中国钢铁：河北省钢铁行业7月PMI为49.9，为六个月最高水平--行业协会

路透北京8月1日 - 中国河北省冶金行业协会周四称，7月该省钢铁行
业PMI为49.9%，环比增长6.5个百分点，虽然连续六个月低于荣枯线下方
，但仍创出六个月来最高水平，显示河北省钢铁行业较前期略有好转。
    
    总体而言，河北省钢铁行业7月PMI高于本月汇丰制造业PMI终值，但
仍低于当月官方制造业PMI的水平。
    
    河北省是中国第一钢铁大省，其粗钢产能占全国将近三成。从本月河
北钢铁业PMI分项指数看，7月份的新订单指数为54.8%，环比增长14.8个
百分点，尽管目前处于季节性需求淡季，但随着市场价格反弹，贸易商和
终端用户的补库需求带动了钢厂订单增加。
    
    “河北省钢铁行业PMI触底反弹，...钢市出现淡季不淡现象，市场整
体氛围趋于活跃，成本支撑、市场心态向好，对钢价走势形成较强支撑。
”河北省冶金行业协会秘书长王大勇分析称。
    
    不过我的钢铁网资讯总监徐向春坦言，应清醒看到，下半年宏观政策
以稳增长、调结构、促改革为主基调，进一步出台刺激投资、刺激经济增
长的可能性甚小，这预示市场的政策底虽然确立，但是上涨空间仍然有限
。预计未来相当长时期里，钢铁行业将继续处于微利经营的困境里。
    
    分项数据显示，7月份新出口订单指数为45.5%，环比增长4.5个百分
点,连续五个月收缩，但收缩力度明显下降。产出指数为48.9%，环比增长
个7.2百分点，减产力度下降。成品材库存指数为33.7%，在订单增加和减
产的合力下，钢厂库存下降明显，7月份河北钢企的资金周转情况应该较
前期有所好转。 
    
    7月份的原材料库存指数为44.3%，连续八个月下降，但下降趋势明显
放缓，这也印证了钢厂资金压力的确有所缓解。从原料采购来源看，7月
份从国内采购矿石有所增长，而进口矿的采购量继续下降，这可能是由于
近期进口矿的上涨幅度大于国产矿。
  
    7月份国内钢材价格持续上涨，钢厂的盈利能力有所好转，但宏观格
局并未发生转变，市场风险犹存，目前钢厂仍然需要控制产量，盲目扩大
生产可能会适得其反。
    
    中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观
经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反
弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。而汇丰(HSBC)/Marki
t联合公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.7，为去年8月
以来最低水准。  

   本月河北省钢铁行业PMI分项指数(%)
     项目       7月     6月    趋势   连续月数
     PMI        49.9   43.4    收缩      7
    新订单      54.8   40.0    增加      1
   积压订单     35.1   33.8    下降      13
   出厂价格     59.3   20.7    上涨      1
  新出口订单    45.5   40.9    下降      5
     产出       48.9   41.7    下降      2
  成品材库存    33.7   46.3    下降      3
     雇员       46.6   45.2    减少      5
 供应商配送时   50.0   42.4    持平      1
      间                              
  原材料库存    44.3   33.3    下降      8
  原料采购价    61.4   20.2    上涨      1
 国内原料采购   53.4   42.9    上升      1
      量                              
 国外原料采购   41.2   33.3    下降      6
      量                              
    河北省冶金行业协会从2012年7月份开始编制发布河北省钢铁行业PMI
指数。该指数是每月由河北省冶金行业协会向河北省逾70家会员钢铁企业
发出问卷，然后根据回收的数据编制报告。计算数据则以每月PMI调查总
样本量的80%-90%为依据，力求准确反映河北钢铁行业经营状况。其合作
方我的钢铁网则负责PMI指数方案的技术支持、数据处理及分析工作（完
）

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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