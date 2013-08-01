中国钢铁：河北省钢铁行业7月PMI为49.9，为六个月最高水平--行业协会

路透北京8月1日 - 中国河北省冶金行业协会周四称，7月该省钢铁行 业PMI为49.9%，环比增长6.5个百分点，虽然连续六个月低于荣枯线下方 ，但仍创出六个月来最高水平，显示河北省钢铁行业较前期略有好转。 总体而言，河北省钢铁行业7月PMI高于本月汇丰制造业PMI终值，但 仍低于当月官方制造业PMI的水平。 河北省是中国第一钢铁大省，其粗钢产能占全国将近三成。从本月河 北钢铁业PMI分项指数看，7月份的新订单指数为54.8%，环比增长14.8个 百分点，尽管目前处于季节性需求淡季，但随着市场价格反弹，贸易商和 终端用户的补库需求带动了钢厂订单增加。 “河北省钢铁行业PMI触底反弹，...钢市出现淡季不淡现象，市场整 体氛围趋于活跃，成本支撑、市场心态向好，对钢价走势形成较强支撑。 ”河北省冶金行业协会秘书长王大勇分析称。 不过我的钢铁网资讯总监徐向春坦言，应清醒看到，下半年宏观政策 以稳增长、调结构、促改革为主基调，进一步出台刺激投资、刺激经济增 长的可能性甚小，这预示市场的政策底虽然确立，但是上涨空间仍然有限 。预计未来相当长时期里，钢铁行业将继续处于微利经营的困境里。 分项数据显示，7月份新出口订单指数为45.5%，环比增长4.5个百分 点,连续五个月收缩，但收缩力度明显下降。产出指数为48.9%，环比增长 个7.2百分点，减产力度下降。成品材库存指数为33.7%，在订单增加和减 产的合力下，钢厂库存下降明显，7月份河北钢企的资金周转情况应该较 前期有所好转。 7月份的原材料库存指数为44.3%，连续八个月下降，但下降趋势明显 放缓，这也印证了钢厂资金压力的确有所缓解。从原料采购来源看，7月 份从国内采购矿石有所增长，而进口矿的采购量继续下降，这可能是由于 近期进口矿的上涨幅度大于国产矿。 7月份国内钢材价格持续上涨，钢厂的盈利能力有所好转，但宏观格 局并未发生转变，市场风险犹存，目前钢厂仍然需要控制产量，盲目扩大 生产可能会适得其反。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观 经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反 弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。而汇丰(HSBC)/Marki t联合公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.7，为去年8月 以来最低水准。 本月河北省钢铁行业PMI分项指数(%) 项目 7月 6月 趋势 连续月数 PMI 49.9 43.4 收缩 7 新订单 54.8 40.0 增加 1 积压订单 35.1 33.8 下降 13 出厂价格 59.3 20.7 上涨 1 新出口订单 45.5 40.9 下降 5 产出 48.9 41.7 下降 2 成品材库存 33.7 46.3 下降 3 雇员 46.6 45.2 减少 5 供应商配送时 50.0 42.4 持平 1 间 原材料库存 44.3 33.3 下降 8 原料采购价 61.4 20.2 上涨 1 国内原料采购 53.4 42.9 上升 1 量 国外原料采购 41.2 33.3 下降 6 量 河北省冶金行业协会从2012年7月份开始编制发布河北省钢铁行业PMI 指数。该指数是每月由河北省冶金行业协会向河北省逾70家会员钢铁企业 发出问卷，然后根据回收的数据编制报告。计算数据则以每月PMI调查总 样本量的80%-90%为依据，力求准确反映河北钢铁行业经营状况。其合作 方我的钢铁网则负责PMI指数方案的技术支持、数据处理及分析工作（完 ） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)