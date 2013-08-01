《基金产业焦点》贝莱德发布专注于退休金市场的系列指数

以CoRI Index 2014为例，该指数周二报19.02美元。若某人年龄64岁，退休储蓄600,000美元，那么(以600,000除以19.02)计算得出，达到退休年龄后此人每年估计可获得31,545美元收入。

“短短几秒钟时间，你就可以比较准确地算出需要为退休储存多少钱，”贝莱德驻美国和加拿大的Defined Contribution团队负责人Chip Castille说。

这些指数的水平将公开发布，同时还会公布一项在线工具，让个人投资者能够查看他们当前预期的退休收入。

每个指数都由债券投资组合构成，这些债券可能包括美国企业的美元计价债券，以及美国公债。

由于指数目标水平设计成同年龄65岁时的养老金中值交汇，那么挑选出来的这一系列债券的总回报、就要与从65岁起全部收入的预估成本大致相当。

截至6月底，贝莱德旗下管理的资产规模达到3.9万亿美元。

该公司股价7月31日在纽约证交所收低0.2%，报281.96美元。(完)