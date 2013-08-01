《基金产业焦点》贝莱德发布专注于退休金市场的系列指数

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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以CoRI Index 2014为例，该指数周二报19.02美元。若某人年龄64岁，退休储蓄600,000美元，那么(以600,000除以19.02)计算得出，达到退休年龄后此人每年估计可获得31,545美元收入。
“短短几秒钟时间，你就可以比较准确地算出需要为退休储存多少钱，”贝莱德驻美国和加拿大的Defined Contribution团队负责人Chip Castille说。
这些指数的水平将公开发布，同时还会公布一项在线工具，让个人投资者能够查看他们当前预期的退休收入。
每个指数都由债券投资组合构成，这些债券可能包括美国企业的美元计价债券，以及美国公债。
由于指数目标水平设计成同年龄65岁时的养老金中值交汇，那么挑选出来的这一系列债券的总回报、就要与从65岁起全部收入的预估成本大致相当。
截至6月底，贝莱德旗下管理的资产规模达到3.9万亿美元。
该公司股价7月31日在纽约证交所收低0.2%，报281.96美元。(完)
(编译 洪曦/王翔琼/艾茂林; 审校 张明均/隋芬)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。