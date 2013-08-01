台湾货币市场：短率维持低位，月初资金回复宽裕积极配置

* 月初市场资金充裕

* 短票供不应求

* 短率仍处于低位

记者 高洁如

路透台北8月1日 - 台湾银行间短率周四仍维持在低位。回到月初，银行调度资金恢复踊跃，积极配置短票市场，市场上待拆出资金的需求也升高，资金充裕。

银行交易人士指出，月初市场上的拆出需求上扬，本地银行普遍多钱。只不过，大型的外资保管行相较数月之前，游资已少了许多。资金情势相对平稳。

“外资的钱已经没有之前那么多了，”一位外商银行交易员说。

也有另外一家本地商银交易员表示，今日本地银行普遍多钱，只不过以往积极拆出的外商银行，动作却不大。

至于本周五(2日)即将月度例行标售的的364天期存单，市场认为，标售结果尚待观察。本期存单将于下周一交割。

针对部分交易人士对本期全体银行准备数字偏少的疑问，一位不愿具名的台湾央行官员周三对路透表示，〞先前几期或许因为个别银行的因素使得准备数字较高，若是现在没有了，个别银行的超额准备也就不会快速累积了。〞此外，该央行官员也表示，目前到提存期底仍有四天的准备数字，估计准备数字仍将走升。

本地时间11:28时：

**台币兑美元 走升1.44角报29.976。

**台股 跌0.38%，报8,076.78点；成交量 报465.88亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日。今日区间暂在0.295-0.39%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率暂在0.388-0.42%，上日为0.388-0.43%。

**短票利率持平**

今日有台电及中油的短票标售。台电今日标售145天期短票，金额20亿台币，得标利率区间在0.808-0.813%。中油则标售77天短票，金额40亿台币，结果尚未出炉。

票券商指出，月初银行积极配置资金，〞之前因为月底不买短票的人，今天都回来了。〞一大型票券商交易员说。只不过，短票供不应求，数量尚无法满足市场。

30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，大致同上日。

台湾央行周四存单到期金额3,959.3亿，发行金额待稍晚公布。 周五存单到期858.15亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为546亿台币，累计超额准备为1,725亿，加计前期1%的超额准备为2,778亿台币。

**RP利率持平区间**

债券市场附买回(RP)成交利率周四持平在既有区间。由于月底资金原本不紧，今日进入新月份，交易商普遍感到市场的钱又更多了。有证券商表示先观察这两日的资金变化，下周RP或有微幅向下调整的机会。

券商资金调度人士表示，由于证券商因应利率风险调整持有债券的部位，可供承做RP的券愈来愈少，不过来自投信、银行的买券需求却不断。

“今天钱超多，很多家投信都来问，但只以续作为主。”一位证券商交易员说。

另一证券商调度人士则称，由于持有债券部位变少，今日不但不需要资金，还反向与客户解约。“才丢一些，他们就唉唉叫了。”

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。