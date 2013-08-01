路透基点：建行牵头重庆机场集团180亿元人民币融资案--RLPC

路透香港8月1日 - 汤森路透旗下基点援引本地银行消息人士称，中国建设银行正牵头负责重庆机场集团至多180亿元人民币(29.4亿美元)的融资案，融资将用于其机场扩建。

本次融资的最高期限为25年。消息人士称，洽谈的利率为中国人民银行基准利率的90%。

中国主要的国有银行正在等待信贷审批，希望参与此次融资。

消息人士曾透露，去年10月重庆机场集团与数家银行进行了接触，其中包括国有四大行：中国银行、农业银行、建设银行和工商银行，寻求获得信贷支持。

融资收益将用于在重庆江北机场建设一座新的航站楼，一交通中心和第三条跑道。当地媒体报导称，机场扩建项目已经在4月23日获得了国家发改委的批准。

当地媒体称，扩建项目在2011年底动工，总投资约在261亿元人民币，预计2015年完成。届时江北国际机场将具备年吞吐4,500万旅客和55万吨货物的能力。