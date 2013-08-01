《国际主要央行公开市场操作一览》--8月1日

路透北京8月1日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/30 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043

7/29 买入公债 31.42 08/15/2020 - 05/15/2023

7/26 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043

7/25 买入公债 48.25 07/31/2017 - 03/31/2018

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年7月12日-2013年8月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约250亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示，美国经济继续复苏，但仍需要支持。没有迹象显示其计划在9月的下次会议上缩减购债刺激举措的规模。联储结束两日会议后称，将维持每个月购买850亿美元公债和抵押支持债券(MBS)的步伐，以继续支撑仍面临联邦预算紧缩拖累的经济。联储会后声明出现三处明显调整，分析师称这令声明基调偏向温和。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/31 91天期反向交易 26.827 --

7/30 七天期反向交易 1,091.634 0.50%(固定利率)

7/30 七天定期存款 -1,955.00 0.13%

《本周主要新闻》

--意大利央行进一步扩大了对该国20家银行不良贷款的审查，要对其中八家银行所有的贷款进行审核。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 85,170

上周三 82,690

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当期变化 +2,480

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行的部分决策官员，正逐渐拉高分贝表达对经济前景的疑虑，央行对外一致乐观看好重振通胀努力的表象，面临瓦解威胁。在日本央行政策委员会的九名成员中，有三人比其他成员更忧心明年调高消费税的风险。日本明年4月调高消费税的计划充满争议，首相安倍晋三率领执政联盟赢得参院选举后，必须处理这个棘手问题。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行1,585亿台币存单，若相较存单到期金额1,577亿，存单发行余额增8亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行4,188亿台币存单，若相较存单到期金额4,187.8 亿，存单发行余额增0.2亿台币。