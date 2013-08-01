《中国光伏焦点》为化解产能过剩，多晶硅行业面临大规模淘汰洗牌

**价格崩跌**

随着平均年产能几千吨的中小型多晶硅企业遭到淘汰，可能留下的将是较大型的企业，像是保利协鑫、特变电工 、洛阳中硅高科技、及大全新能源 。这场淘汰洗牌已经展开，因多晶硅价格已由2008年每公斤近400美元的高峰，暴跌至低于20美元，逼得宁夏省及浙江省的一些厂商破产。

由海外厂商进口的廉价且优质多晶硅，令中国业者处境雪上加霜，这些海外业者包括MEMC Pasadena、Hemlock Semiconductor Group、及Renewable Energy 。Hemlock是由道康宁(Dow Corning) 、信越半导体 及三菱材料 合资成立的事业。

根据一项行业资料，中国1-6月的太阳能级多晶硅使用量为6.9万吨，其中4.1万吨为进口。一些企业高层指出，中国光伏面板厂商较爱用进口多晶硅，因纯度较高，有助能源转化。

行业专家指出，外国多晶硅厂商在每公斤20美元左右价格就能损益平衡，而产能1万吨以上的中国业者损益平衡点在20-25美元，当价格跌至30-40美元，中国多数中小型厂商便开始赔钱。

上海IHS咨询公司高级分析师Glenn Gu指出，行业重整势在必行，多数的中国多晶硅企业将消失，大约只有10家能够存活下来。

**新的开始？**

中国政府这个月对原产于美国和韩国的多晶硅实施临时反倾销措施，明显是为了保护国内产业， 但尚未决定是否对Wacker Chemie等欧洲业者祭出相同待遇。分析师指出，中国与欧盟上周末对光伏面板贸易达成协议后，可能就会放弃这个打算。

业界人士指出，许多中国大型光伏面板及模组企业手上都有与外国多晶硅厂商的长期无条件支付合约(take-or-pay contract)，根据这些合约，中国业者以每公斤约40-50美元的固定价格，进口一定数量的多晶硅。

据估计，去年中国进口21亿美元的多晶硅，其中30%就属于这类合约。在爆发金融危机之前，这些合约看起来很划算，一些中国面板厂商也投资于自行生产多晶硅。

这些投资到现在大多数已经化为乌有。(完)