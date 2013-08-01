中国汇市：人民币早盘续走强，汇丰和官方PMI显分歧但对汇市影响不大

* 人民币即期继续走强，幅度大于中间价

* 盘中接近一个月来高位

* 近期结汇明显，PMI影响不大

* 人民币短期不排除升破6.1200可能

路透北京8月1日 - 人民币兑美元即期 周四继续上扬，虽然中间价小幅上涨，但幅度不及即期汇价，今日的交易区间亦完全在6.1300下方，美元卖盘很强。交易员称，近期出现一波人民币小幅上扬行情的概率正在增强。而今日公布的中国7月PMI指数则对汇市影响有限。

上海一股份制行交易员称，最近市场力量引导人民币的走势基本脱离中间价以及外盘美元的走势，美元卖盘明显增多，可能的原因是月初结汇力量浮现，以及银行在存贷比考核之后，部分大行为降低持有美元的损失加快释出美元的步伐。

“这几天很明显的一点是，美元卖盘很强，大行在卖，客盘一看也跟着卖，...估计最近有一波（美元）向下的行情了。”上述交易员称。

北京时间12:13，人民币兑美元即期报6.1263元，上日收报6.1289元；稍早最高升至6.1257元，为近一个月来高位。今日人民币兑美元中间价 为6.1778元，上日中间价为6.1788元。

他并表示，人民币/美元最近升势明显，不排除出现升破6.1200的可能，若能突破这一心理关口，人民币可能将试探6.10元。

对于今日甫公布的中国PMI指数，上海一外资行交易员指出，虽然官方PMI略超预期，但汇丰中国PMI表现不佳，中国经济增长仍有隐忧，但汇市对中国PMI的反应并不明显。

中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。而汇丰中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值仅为47.7，为去年8月以来最低水准。

东京汇市美元兑一篮子主要货币周四在六周低点附近弱势徘徊，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)并未透露是否准备在9月会议缩减刺激措施的新线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2953/93，上日尾盘为6.2930。

北京时间12:14，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1290/97元，上一交易日尾盘报6.1309元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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