香港个股：熔盛重工拟发行14亿港元可换股债券，年息率为7%

路透香港8月1日 - 面对资金压力的中国最大民营造船企业--中国熔盛重工集团控股有限公司 宣布，拟发行价值14亿港元于2016年到期的可换股债券，年息率为7%。

熔盛重工在联交所刊登的公告指出，认购人为Action Phoenix Limited，债券的初步兑换价为每股1港元，较熔盛重工周三收盘价0.82港元溢价约22%。债券年期为交割日起计30个月。

假如该批债券获全数兑换为股份，公司将须发行的新股，将占扩大已发行股本约16.67%。

公司表示，发行可换股债券所得的净额13.79亿港元，将会用作营运资金及一般企业用途，特别是用于海洋工程业务的战略发展；同时，亦希望籍此改善集团的流动资金水平，节省融资成本，并进一步募集资金。

熔盛重工为大型重工业集团，主要从事造船、海洋工程、动力工程和工程机械之业务。Action Phoenix Limited为鼎佩投资集团成员公司，后者主要经营控股投资、资产管理、证券经纪及企业融资顾问服务。

熔盛重工近月的营运资金面临压力，并正积极向政府及公司主要股东寻求财务资助；公司此前并预料上半年将继续录得亏损。

熔盛重工早盘收高9.76%，报0.9港元。（完） 浏览熔盛重工其他新闻，请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/林高丽)