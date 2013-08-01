香港个股：东亚银行称其中国业务贷款质量面临挑战，惟前景依然乐观

路透香港8月1日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周四称，预料下半年中国经济增速进一步放缓，对其中国业务的贷款质量带来挑战，然增长前景依然乐观。

中国内地严峻的营商环境以及全球需求疲弱，对不少中小型民营企业的经营造成压力。此外，国务院于2月发布指引加强遏抑房地产市场炒卖活动，令发展商的流动资金受压。这些因素导致东亚中国于6月末的减值贷款比率明显上升至0.43%，去年底则为0.27%。

负责中国业务的东亚银行副行政总裁李民斌在记者会上称，预期下半年中国经济增长进一步放缓，可能会对东亚中国的贷款质量造成影响，公司会努力维持减值贷款比率在上半年的水平。

“根据内部压力测试评估，在最差情况下减值贷款比率最多逾1%，但这是处于金融压力之下。”他并称，预期上半年贷款增长逾10%的势头，可能在下半年有所减慢，不过国内拆息高企反而对该行的净息差有正面作用，因此对下半年增长持乐观看法。

他指出，东亚中国上半年净利8.65亿港元，按年下跌10%，但以半年度计比去年下半年则上升28%。而上半年的净息差为2.11%，较去年下半年2.03%有所上升。

东亚中国于6月末的贷款总额为1,416亿港元，比去年末增加10.6%；存款总额亦增长4.8%至2,013亿港元。

东亚银行主席李国宝表示，东亚中国最近成功于指定的内地分行完成为国内贸易提供供应链融资的试点工作，预期此项业务全面扩展时，将有助东亚中国吸纳贷款收入及较低成本存款。

东亚银行稍早发布中期业绩报告显示，今年1-6月净利33.76亿港元，同比增长13%，并远高于汤森路透综合4名分析师预测中位值25.92亿港元，主要受惠于贷款增长强劲和净息差扩阔。

期内净利息收入按年增长23%至56.64亿港元。净息差按年上升20个基点至1.83%，也高于去年下半年的1.7%。

东亚银行于中午业绩发布后股价一度涨3.8%，触及30.2港元近一个月高位；终场升幅收窄至1.2%，报29.45港元。

西班牙银行Caixa Bank 和国浩集团 为东亚银行的主要股东，持股比例分别达16.38%及15.02%。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)