香港热股：东亚银行午盘初段涨逾3%，稍早公布中期净利远高于市场预期

路透香港8月1日 - 香港东亚银行 周四午盘初段涨逾3%，稍早公布中期净利同比增长13%，并远高于市场预期。

东亚银行早盘收市持平，在业绩发布后，香港时间13:05，该股涨3.78%，报30.2港元。大市恒生指数 则升0.72%。

东亚银行在联交所的业绩报告显示，2013年1-6月净利33.76亿港元，去年同期则为29.88亿港元，并远高于汤森路透综合四名分析师预测中位值25.92亿港元。

东亚银行主席兼行政总裁李国宝称，上半年的净利息收入按年增长23%至56.64亿港元，主要受益于客户垫款增加及净息差扩阔。由于交易活动和投资组合的收入贡献占比下降，非利息收入下跌6%至26.56亿港元。

减值损失则增加27%至1.83亿港元，仍处于受控的低水平。由于香港及美国地产价格上升，期内的投资物业重估盈利增加至3.19亿港元。

东亚银行拟派发中期股息每股0.43港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)