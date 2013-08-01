《中国金融分析》逆回购重启强化维稳信号，货币政策或再现“似紧实松”

* 时隔半年央行重启逆回购操作

* 本周净投放1,360亿元，维稳资金信号强化

* 或为补充外汇占款下降带来的基础货币投放减少

* 配合“稳增长”政策目标，防止利率波动损伤经济

* 未来逆回购能否持续操作仍视资金面而定

作者 吴芳

路透上海8月1日 - 为维稳资金面预期，中国央行本周在公开市场时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元人民币。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

他们并表示，通过逆回购注入流动性，亦是为了补充6月以来外汇占款负增长所带来的基础货币投放减少；此外，在政府经济稳增长基调进一步明朗之后，央行此举也是防止利率波动对经济增长带来损伤。预计未来货币政策料有望再现“似紧实松”。

“(今天)跨月了还在做(逆回购)，且这次期限拉长，量增加，央行还是要维稳，实际上信号在强化。”国海证券固定收益研究员黄诗诚称。

继此前公开市场连续五周空窗操作后，央行本周二进行了170亿元七天期逆回购，为近半年来首见，中标利率为4.40%，高于上次的3.35%；周四则进行340亿元14天期逆回购，中标利率为4.50%，亦高于上次的3.45%。

他认为，今日继续逆回购操作加强了资金面维稳的信号，表明目前的资金利率仍高于央行合意的利率上限水平。本周的两次逆回购操作时点已明显早于市场预期，反映出央行前期收紧流动性去杠杆态度有所转变。

中国央行公开市场周四继续进行逆回购操作，支撑银行间资金市场机构信心，融出资金意愿增强，致主要回购利率加权利率 均有下行，其中七天期品种以逾40个基点(bp)跌幅居前。

而逆回购继续操作释放的正面效应亦进一步修复现券市场信心，促债市现券向好，买需不断溢出。交易员指出，央行的操作强化了市场对短期逆回购滚动进行的预期，资金利率受此带动或逐步回落，为现券收益率下行提供了理由。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/dex99t

**维稳信号强化**

一周之内连续两次的逆回购操作，是否意味着逆回购将成为未来一段时间的中长期操作手段？业内人士认为，央行公开市场作为短期流动性的补充工具，更多的还是稳定并巩固市场预期，未来仍需要观察资金利率走势以及外汇占款数据，来决定逆回购是否滚动操作。

“政策的意图更看重资金面的平稳，利率不要有大起大落，”上海一银行交易员表示，七天和14天逆回购作为一个利率组合，主要是锚定了监管层觉得合理的利率水平，两者间10个基点的点差也和春节前逆回购七天3.35%、14天3.45%的点差保持一致。

“后期需要关注的是8月资金面逐步放松后，逆回购利率是否会随行就市地做调整，”他强调。

华北另一银行交易员也认为，只要货币市场利率没有回到央行预期的理想水平，后市逆回购或将成为常态工具；等到利率下行到央行理想的水平，逆回购或将停止。14天逆回购4.5%的中标利率说明，央行认为目前的14天回购利率过高，想逐步引导下来。

不过逆回购工具能否常态化，市场人士认为，还有一个需要考量的重要因素，就是外汇占款的变化。

北京一大型银行交易员表示，央行就是在稳定市场预期，不想利率中枢抬的太高。在外汇占款持续下降的态势下，全社会流动性也有所减少，央行此时出手逆回购也是出于这个考量，未来能否持续滚动操作，仍需要看外汇占款的走势。

“如果外汇占款持续下降，逆回购持续操作补充流动性的概率就大了。”他称。

中国央行此前数据显示，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。分析人士预期，未来存在资本流出的压力，料今年下半年外汇占款将持续走低。

广发银行高级交易员颜岩认为，央行的目的应该是预调，现在的资金状况没必要进行逆回购，央行周二采取七天逆回购缓和机构心态后，效果已经比较明显，“我觉得是外汇占款在基础货币投放上可能有趋势变化。初步估计逆回购应该不是短期行为，因为没必要现在做，资金并不是特别紧张。”

上周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。

**配合宏观经济“稳增长”**

虽说6月外汇占款负增长的现实强化了市场对下半年资本存在流出压力的判断，但是业内人士认为，随着宏观经济稳增长的预期逐步明朗，为了防止利率波动给宏观经济带来影响或为央行考虑因素之一，预计未来货币政策大幅宽松或者收紧的概率并不大，央行货币政策维持稳健仍是主要基调。

中国近期出台的一系列“稳增长”举措成功稳住市场预期，带动7月官方制造业PMI逆季节小幅回升。未来政府预计将继续坚持调结构方向，只是投资仍会发挥托稳经济的关键作用，在政策微调支持下宏观经济料保持缓中趋稳，硬着陆风险降低。

黄诗诚认为，结合近期政治局和国务院常务会议的基调来看，政策调控逐步转向稳增长，资金需求仍将走向扩张，而央行要维稳资金利率的话，货币政策可能再次进入去年下半年“似紧实松”的状态，边际放松仍是不可避免的。

华泰证券首席经济学家刘煜辉亦认为，用推高资金利率的方式倒逼信用投放调整，经济债务负担会被动抬升，并不是最佳政策解药，体制不大动的情况下，“紧信用+宽货币”可能是最好的政策选择。

中共中央政治局周二召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。

中国银行宏观经济分析师周景彤亦表示，目前来看，货币政策或将由偏紧略向中性转变，配合了当前宏观经济稳增长的政策目标。此外在利率市场化背景下，央行市场化的意味或将更加明显。

宏源证券最新研究报告指出，央行在力推利率市场化改革时，对于短期货币市场波动容忍度大幅提高，而对长期资金成本却是敏感的，尤其长期国债利率快速上行极易带动融资成本抬升，使得经济弱复苏雪上加霜。

数据显示，7月下旬，中国银行间10年期国债收益率一度曾达到3.8%，创21个月的新高；而“6.20钱荒”之时，10年期国债收益率仅为3.7%。

报告并指出，在李克强总理“上、下限”思维范式下，央行公开市场操作倾向模拟“利率走廊”上、下限方式，上限为资金利率既不能导致引发系统性金融风险，也不能伤及实体经济弱复苏；下限为既要避免诱惑投资机构强化期限错配杠杆率，也要防止进一步吹大房地产泡沫。

“在区间范围内，央行会践行‘更大程度发挥市场在利率决定中的作用’方针，把利率决定权的空间让渡给市场无形之手，只有在逼近上、下限区间时，央行才会采用由弱到强的稳健方式引导纠正利率走势，避免情绪恐慌爆发突破上、下限而失控。”报告称。

国务院总理李克强此前提出，要通过宏观调控使经济运行保持在合理区间，其下限是稳增长保就业，上限是防范通胀，在不同发展时段，上下限可以有所不同。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) -- 逆回购 (周二) 170

(周四) 340 央票 （周二） --