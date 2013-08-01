国际油市：布兰特原油期货向每桶108美元攀升，受中美数据支撑

美国原油期货 上涨0.50美元至105.53美元，上日结算将近上涨2%。

“美联储已暗示他们不会急于撤走刺激计划，所以这有助于市场信心，”东京Astmax Investments商品基金经理人Tetsu Emori说。

美联储周三声明称经济持续复苏，但仍需要支持，声明中并无迹象显示其9月政策会议时将缩减购债计划。

美国数据显示7月民间部门就业岗位增加了20万个，保持6月的增长速度，增添对美国经济乐观前景。

中国官方制造业PMI逆季节回升，但汇丰7月制造业PMI终值降至11个月低位。数据稍稍抑制了油价涨幅。 。

“虽然官方制造业PMI利好短线将给油价提供支撑，但我们的看法并未改变，即中国成长将放慢并损及石油需求，因汇丰PMI数据持续萎缩。”新加坡辉立期货分析师Chen Hoay Lee说。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国库欣在7月26日止当周原油库存减少190万桶，降至2012年4月以来的最低水平。 (完)

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