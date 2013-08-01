中国经济：审计地方债后应分类处置，部分融资平台可由政府接手--专家

路透北京8月1日 - 针对中国审计署全面开展对政府性债务的审计，国家发展和改革委专家周四指出，此举利于摸清地方负债家底，之后应分类处置，对于部分缺乏偿债能力的融资平台，可由政府接手，出让政府性资产进行置换。

发改委宏观经济研究院常务副院长王一鸣表示，地方负债方式需要改革，地方政府要进行大型基础设施等长期投资，需要长期融资渠道，最好的方式就是发债，而不是通过银行融资。

“对已形成的负债，重要的是要摸清地方债家底，到底多大规模，进行分类处置。”王一鸣在国新办组一次关于宏观经济形势的发布会上表示。

他把地方融资平台分为两类，一些平台有现金收益，具备偿债能力，可在规范后维持运营；另一些平台高负债且缺乏偿债能力（往往是公共平台，甚至是本应由财政承担的），政府应接手，用地方的政府性资产进行置换。

王一鸣和发改委经济研究所副所长宋立都表示，与底特律破产情况不同，中国地方政府的债务是有优质的实物资产支撑的。这也意味着中国地方债务问题主要是流动性问题。

“短债问题反映的是期限错配，实质只是个财务问题，因为债对应的资产是优质的，从清偿性来看不会有兑付问题。”宋立表示。