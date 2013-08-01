欧股业绩：赛诺菲第二季获利降幅超乎预期，调降今年获利预估

路透巴黎8月1日 - 赛诺菲 调降2013年获利预估，因其公布第二季获利下滑幅度超乎预期，主要是受到专利权损失的尾端效应、汇率波动和巴西的库存问题所拖累。

该公司周四预估，以固定汇率来算，今年获利将比去年少了7-10%，但表示其仍预期今年下半年将重返成长。

赛诺菲先前预测，以固定汇率来算，年度获利与去年相较料为持平至减少5%。

该公司扣除摊销和法律成本等项目的业务净利减少23.4%至14.75亿欧元(19.6亿美元)，低于汤森路透I/B/E/S调查九位分析师的平均预估值17.88亿欧元。

营收减少9.8%至80亿欧元，因去年抗凝血药Plavix的专利权到期，使得该季营收减少4.81亿欧元。Plavix曾经是全球销售第二佳的处方药。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)