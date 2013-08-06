《焦点》试点八年企业ABS市场仍蹒跚学步，中国券商期待信贷ABS尽快放行

* 中国银监会有意放行券商进行信贷ABS业务

* 企业ABS目前进展缓慢

* 信贷ABS大规模展开尚需过几道坎

作者 林琦

路透上海8月6日 - 中国开展券商资产证券化（ABS）业务已近八年，却仍处于蹒跚学步阶段。不过最近业内传出消息，银监会有意向券商放行信贷资产证券化业务，无疑让券商看到一大片蓝海已近在咫尺。

尽管券商都翘首以盼进入这个未来规模可能达数万亿元人民币的信贷ABS市场，但要在其中分一杯羹，不仅需要入门证，还需要相关法律框架体系的完善、联合监管体系的组建及开户和交易等一整套基础制度搭建，为此券商可能尚需等待较长时间。

“信贷ABS真是很肥的一块，大家都在磨拳擦掌，争着将来做这一块。”上海一位券商资管公司高层表示，若是信贷ABS业务放开，他们的ABS团队至少要扩大一倍以上。

有多位知情人士透露，银监会近日已主动接触证监会，推动券商信贷资产证券化业务发展。一旦政策放行，银行的信贷资产可以作为ABS基础资产向券商转让，而券商设计的专项信贷资产管理计划产品初期可能会在上海证交所上市交易。

目前证券公司只可以开展企业ABS项目，而信贷ABS项目由央行和银监会监管。其实，3月份出台的证监会新规已将信贷资产纳入券商ABS基础资产的范围，但银监会当时却未对其业务规则做出相应修改。

国信证券证券研究员田良表示，券商若要设计信贷ABS方案，就需要解决诸如证券公司专项资产管理计划能否受让信贷资产、在何处登记结算、产品在哪个市场交易、投资者范围如何确定等诸多细节。

而无论是企业ABS，还是信贷ABS，试点过程中都遇到了一些政策性阻碍，进程缓慢。不过最近政策风声已有所变化，国务院近日公布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（被业界称为“金十条”）要求，逐步推进信贷资产证券化常规化发展，盘活资金支持小微企业发展和经济结构调整，而证监会和银监会等相关职能部门领导近期亦表态将加快资产证券化发展。

**企业ABS进展缓慢**

华南一券商人士指出，目前券商推进的企业资产证券化项目进展缓慢，主要有两个因素，一个是券商将主要精力投入IPO项目，希望尽快令前期储备项目产生回报，资产证券化方面投入较少；二是资产证券化项目尚没有被企业和投资者深入了解，ABS市场需要更多时间推广和酝酿。

他说，很多企业都将ABS看作是融资手段，其实ABS除了融资功能以外，还能起到剥离部分经营风险的职能。要让企业认识到这一点，需要更多时间去沟通。

但在现有政策框架下，企业ABS项目的推进面临种种障碍，目前累计发行规模仅300亿元人民币。中国证监会相关负责人近日曾表示，截止7月26日，证监会共批准八家证券公司设立17个专项资产管理计划开展资产证券化业务，另有七个此类专项计划正在审核。

田良指出，由于资产证券化过程将产生担保、评级、承销、托管等多项费用，所以基础资产必须具有一定的规模，以摊薄证券化过程中较高的初期成本，体量较小的中小企业融资不适合做资产证券化。而对大企业而言，资产证券化只是一种可选的融资方式，而信贷或债券融资或许更为方便。

“目前的资产证券化项目，三年期年化5%，五年期6%的收益率，对投资者而言缺乏吸引力。”他称。

当然，监管层对资产证券化项目持谨慎态度亦是一个客观原因。有业内人士指出，自证监会新主席肖钢3月上任后，证监会更为注重风险控制，对各类创新业务的审批更加谨慎。

“会里工作人员态度蛮积极的，但是领导层面却是比较谨慎的。”上海一家大型券商资管主管指出，优质企业ABS项目虽然容易过会，但其融资成本与信贷差不多，企业的兴趣并不大。而资质差的企业确实缺钱，对发行ABS的需要，但不容易获批，因贷不到款的企业被监管层认为风险较高。

他说,“我今年以来已跑了十几个项目，感觉比较困惑。目前的审批制下，审批时间那么长，能不能批出来都不确定，没有多少企业愿意来玩，实在是拖不起。”

他建议，资产证券化项目未来应该象信托业学习，采取备案制，由买家来判断项目风险。这样才能让资产证券化市场更快地成熟壮大起来。

中国证监会相关负责人近日已表态，将进一步提高资产证券化项目的审核效率，加快审批进度。而证监会主席肖钢日前撰文重新定位证监会的监管逻辑，将证监会的运营重心从事前把关向事中事后监管转移。

宏源证券固定收益研究总监邓海清对此则表示，未来资产证券化项目的监管应采取“分类监管、差别政策”，若是产品公开发行应采取审批制，而私募发行的产品，则可以允许其适用注册制或备案制。

**券商信贷ABS仍需扫清障碍**

广发证券非银行金融机构分析师潘峰指出，中国银行业正面临传统业务利润下滑、信贷规模受限、资产负债表出表诉求旺盛等诸多问题，银行本身越来越积极地想去出售信贷资产，寻求新的利润增长点和降低资产负债表风险。

一方面是银行有意出让信贷资产，另一方面是社会大量资金急需寻求投资方向，双方苦于缺乏一座直接联系的桥梁。而信贷资产证券化这一产品，目前只在银行间市场发行，买家基本是银行，资金基本上在银行系统内打转。

若银监会放行券商进行信贷ABS业务，让社会资本可购买这类资产，令券商能参与搭建这些桥梁并抽取可观的佣金，该业务供需两旺的美好前景令券商人士激动不已，但其大规模的落实开展，尚有不少坎需要迈过。

邓海清指出，不少券商在人才储备、项目储备及内部组织架构上仍有待提高改善，而且国内相关法律制度不够完善，首先要修订证券法、公司法和破产法，以解决诸如破产隔离、税收递延、专项计划法人地位等问题。

“银监会虽然放行，但也给证交所出了个难题。”一位接近监管层的人士透露，银监会要求牵涉到信贷资产证券化的投资人，其帐户需要在中国债券登记结算公司开户。

此前，证交所挂牌的资产证券化产品的投资人都需要中国证券登记结算公司开户。若要满足银监会的要求，意味着证交所的相关系统要与中债登完成对接。

该人士对此指出，“未来业务开展速度肯定会受到很大影响，（中债登和中证登）两个本来就是独立的山头，各有各的菩萨。将来两个合作时肯定都会希望按自己山头的办法来做。”

中债登和中证登的协调，可能只是未来银监会和证监会两大系统联合监管机构的建立的一个缩影。随着大资产管理时代的到来，不同金融机构的互相合作已是大势所趋，不同监管机构的联席协调机制也需加紧建设。

**短期难有大跃进**

有业内人士指出，券商若要推进信贷ABS，前期准备工作涉及开户、交易、登记结算等诸多环节，完成时间比较难预估。既使这些环节的准备工作就绪，证监会开始接受材料申请，以及之后的审批程序、券商发行，整个流程至少需要数月，甚至可延至大半年时间。

交通银行首席经济学家连平认为，近期国内推进的资产证券化尝试并没有取得令人鼓舞的结果，因此监管层短期内仍会比较谨慎，不会一下子铺开很大规模。

据券商统计，国内的信贷资产证券化亦是自2005年开始试点，目前共发行24只产品，合计融资额896亿元。

上述的上海券商资产管理部门高层亦预计，初期证监会只会选择几家银行的信贷资产包作为试点，“监管层不会一下子铺开，试点第一年速度肯定慢，撑死了一两百亿元的规模。”

他说，在首批项目发行并运作一段时间后，市场接受度和项目成熟度进一步提高，监管层可能才会大规模批出来。真正要到外界希望的数千亿上万亿元的规模，一切顺利的情况下，也需要3－5年的时间。

而在基础资产的选择上，业内人士无不把眼光首先瞄上地方政府或地方融资平台。

“现在最容易做，最应该做，也是大家最担心的是平台贷的资产证券化。”连平指出，地方政府需要大量资金，而且透过ABS将地方政府大型基建项目转让出去，透明度高，政府项目引入社会资金亦符合政策导向。但大家担心银行将这部分资产出手后，又能为地方政府带来更多融资规模，导致地方债务大举扩张。

广州一家券商人士亦认为，若从供给和需求角度来分析，地方政府融资平台BT项目作为基础资产的企业ABS项目最有可能大规模展开，基础资产的现金流稳定，融资平台对资金需求较为渴望，收益率亦相对较高。

目前证监会网站披露在审的七个资产证券化项目中，有三个是BT项目。