韩国股市：收盘上涨0.4%至七周高点，受中国PMI数据提振

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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路透首尔8月1日 - 韩国股市周四升至七周高点，因中国官方采购经理人指数(PMI)优于预期，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将会延续其刺激计划，缓解了全球经济成长的疑虑。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月时大跌0.7个百分点至50.1；其中，生产经营活动预期指数结束连续三个月下降走势，回升2.3个百分点至56.4。
外资买超623亿韩元(5,546万美元)，连续第九个交易日买超。
综合股价指数 收高0.4%至1,920.74点，为6月12日以来最高收位。(完)
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