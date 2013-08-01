韩国股市：收盘上涨0.4%至七周高点，受中国PMI数据提振

路透首尔8月1日 - 韩国股市周四升至七周高点，因中国官方采购经理人指数(PMI)优于预期，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将会延续其刺激计划，缓解了全球经济成长的疑虑。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月时大跌0.7个百分点至50.1；其中，生产经营活动预期指数结束连续三个月下降走势，回升2.3个百分点至56.4。