中国公开市场: 8月央票到期2,580亿元，扣除逆回购到期净增资金2,070亿元

路透上海8月1日 - 据路透统计显示，2013年8月中国央行公开市场到期资金净额合计2, 070亿元人民币，较7月公开市场到期量有所减少。其中8月央票到期投放资金2,580亿元，逆 回购到期收回资金510亿元。 在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行本周在时隔半年后重启逆回购操作，当周 净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着 货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。 2013年7月中国央行公开市场央票和正回购合计到期2,910亿元，其中央票2,670亿元， 正回购240亿元。 以下为2013年8月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 ---------------------------------------------------------------- 8/1-8/2 -- -- -- -- 8/3-8/9 100 -- 170 -70 8/10-8/16 1,300 -- 340 960 8/17-8/23 160 -- -- 160 8/24-8/30 1,020 -- -- 1,020 8/31 -- -- -- -- ---------------------------------------------------------------- 合计 2,580 -- 510 2,070 注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周 五。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)