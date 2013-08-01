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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 17:27 BJT

中国公开市场: 8月央票到期2,580亿元，扣除逆回购到期净增资金2,070亿元

路透上海8月1日 - 据路透统计显示，2013年8月中国央行公开市场到期资金净额合计2,
070亿元人民币，较7月公开市场到期量有所减少。其中8月央票到期投放资金2,580亿元，逆
回购到期收回资金510亿元。

    在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行本周在时隔半年后重启逆回购操作，当周
净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着
货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。  
    
    2013年7月中国央行公开市场央票和正回购合计到期2,910亿元，其中央票2,670亿元，
正回购240亿元。   
     
    以下为2013年8月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
    
      时间        央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量
    ----------------------------------------------------------------
    8/1-8/2           --          --           --           --
    8/3-8/9           100         --           170          -70
    8/10-8/16       1,300         --           340          960
    8/17-8/23         160         --           --           160
    8/24-8/30       1,020         --           --         1,020
    8/31              --          --           --           --
    ----------------------------------------------------------------
       合计         2,580         --           510        2,070
    
  注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周
五。
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) 

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)

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