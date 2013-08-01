《汇市简讯》欧洲开盘：美元持坚，日本投资人月初买进美元/日圆

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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* 澳元/美元下跌0.17%，美元/日圆上涨0.64%，欧元/日圆升0.44%，欧元/美元下跌0.20%
* 亚洲股市大多上升；中国股市沪综指上涨1.15%，受助于美联储表态及中国采购经理人指数(PMI)高于50
* 中国人民银行本周第二次向公开市场注资；亚洲7月PMI下降
* 日本投资者月初买进美元/日圆；云区顶部98.75是下一道阻力位
* 今日的数据和事件：欧元区、英国和瑞典PMI，英国央行及欧洲央行利率决定，美国一周初请失业金人数和美国供应管理协会(ISM)制造业指数。(完)
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