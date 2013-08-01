版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 14:36 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元持坚，日本投资人月初买进美元/日圆

0614GMT

* 澳元/美元下跌0.17%，美元/日圆上涨0.64%，欧元/日圆升0.44%，欧元/美元下跌0.20%

* 亚洲股市大多上升；中国股市沪综指上涨1.15%，受助于美联储表态及中国采购经理人指数(PMI)高于50

* 中国人民银行本周第二次向公开市场注资；亚洲7月PMI下降

* 日本投资者月初买进美元/日圆；云区顶部98.75是下一道阻力位

* 今日的数据和事件：欧元区、英国和瑞典PMI，英国央行及欧洲央行利率决定，美国一周初请失业金人数和美国供应管理协会(ISM)制造业指数。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐