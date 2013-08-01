《汇市简讯》欧洲开盘：美元持坚，日本投资人月初买进美元/日圆

* 日本投资者月初买进美元/日圆；云区顶部98.75是下一道阻力位

* 今日的数据和事件：欧元区、英国和瑞典PMI，英国央行及欧洲央行利率决定，美国一周初请失业金人数和美国供应管理协会(ISM)制造业指数。(完)